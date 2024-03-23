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Один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
Один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
Один человек погиб и как минимум двое получили ранения при ударе ВСУ по Белгороду и Белгородской области утром в субботу. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T08:22
2024-03-23T08:22
2024-03-23T08:30
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вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Один человек погиб и как минимум двое получили ранения при ударе ВСУ по Белгороду и Белгородской области утром в субботу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он также добавил, что в городе ликвидируют пожары, горит частный жилой дом. "Исходя из текущей обстановки усиливаем работу по количеству защитных сооружений, я благодарен руководству КМА-руда – были оплачены 100 модульных конструкций, которые сейчас поставляются на более обстреливаемые микрорайоны города Белгорода. Уже установили: в парке Южный – на аллее рядом с детской площадкой, в районе рынка "Салют", возле спорткомплекса Хоркиной и на противоположной от него стороне и 3 укрытия на территории медицинский учреждений", - отметил губернатор.Гладков сообщил, что в пунктах временного размещения на данный момент находится 2200 мирных жителей. Всего в области открыто 28 мест размещения на более чем 15 тысяч мест. В Минобороны ранее сообщали, что российские ПВО за ночь уничтожили 12 вражеских беспилотников над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. По данным губернаторов, обошлось без жертв и пострадавших.В Самарской области ВСУ атаковали дронами два нефтеперерабатывающих завода. На Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина ранен при ударе ВСУ по Курской областиСтало известно о двух пострадавших при обстреле БелгородаЖенщина погибла при атаке ВСУ на Белгород
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белгородская область, обстрелы белгородской области, белгород, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
Один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
Один человек погиб и двое пострадали при утренней атаке ВСУ на Белгородскую область
08:22 23.03.2024 (обновлено: 08:30 23.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Один человек погиб и как минимум двое получили ранения при ударе ВСУ по Белгороду и Белгородской области утром в субботу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Беспилотные летательные аппараты атаковали два муниципалитета – Старооскольский округ и Чернянский район. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены. Рано утром был обстрелян Белгород: повреждены частные дома, многоквартирные дома, есть пострадавшие". - написал он в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что в городе ликвидируют пожары, горит частный жилой дом.
"Исходя из текущей обстановки усиливаем работу по количеству защитных сооружений, я благодарен руководству КМА-руда – были оплачены 100 модульных конструкций, которые сейчас поставляются на более обстреливаемые микрорайоны города Белгорода. Уже установили: в парке Южный – на аллее рядом с детской площадкой, в районе рынка "Салют", возле спорткомплекса Хоркиной и на противоположной от него стороне и 3 укрытия на территории медицинский учреждений", - отметил губернатор.
Гладков сообщил, что в пунктах временного размещения на данный момент находится 2200 мирных жителей. Всего в области открыто 28 мест размещения на более чем 15 тысяч мест.
В Минобороны ранее сообщали, что российские ПВО за ночь уничтожили 12 вражеских беспилотников
над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. По данным губернаторов, обошлось без жертв и пострадавших.
В Самарской области ВСУ атаковали дронами два нефтеперерабатывающих завода
. На Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.
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