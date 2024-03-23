https://crimea.ria.ru/20240323/odin-chelovek-pogib-i-dvoe-raneny-pri-udare-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1135954061.html

Один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области

Один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области

Один человек погиб и как минимум двое получили ранения при ударе ВСУ по Белгороду и Белгородской области утром в субботу. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T08:22

2024-03-23T08:22

2024-03-23T08:30

белгородская область

обстрелы белгородской области

белгород

вячеслав гладков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/15/1135887367_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_56fac10f8925067f3e6ea214e917429f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Один человек погиб и как минимум двое получили ранения при ударе ВСУ по Белгороду и Белгородской области утром в субботу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он также добавил, что в городе ликвидируют пожары, горит частный жилой дом. "Исходя из текущей обстановки усиливаем работу по количеству защитных сооружений, я благодарен руководству КМА-руда – были оплачены 100 модульных конструкций, которые сейчас поставляются на более обстреливаемые микрорайоны города Белгорода. Уже установили: в парке Южный – на аллее рядом с детской площадкой, в районе рынка "Салют", возле спорткомплекса Хоркиной и на противоположной от него стороне и 3 укрытия на территории медицинский учреждений", - отметил губернатор.Гладков сообщил, что в пунктах временного размещения на данный момент находится 2200 мирных жителей. Всего в области открыто 28 мест размещения на более чем 15 тысяч мест. В Минобороны ранее сообщали, что российские ПВО за ночь уничтожили 12 вражеских беспилотников над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. По данным губернаторов, обошлось без жертв и пострадавших.В Самарской области ВСУ атаковали дронами два нефтеперерабатывающих завода. На Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина ранен при ударе ВСУ по Курской областиСтало известно о двух пострадавших при обстреле БелгородаЖенщина погибла при атаке ВСУ на Белгород

белгородская область

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, белгород, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости