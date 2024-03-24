https://crimea.ria.ru/20240324/udar-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-chetyre-cheloveka-raneny-est-razrusheniya-1135997857.html

Удар ВСУ по Белгородской области: четыре человека ранены, есть разрушения

Удар ВСУ по Белгородской области: четыре человека ранены, есть разрушения - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Удар ВСУ по Белгородской области: четыре человека ранены, есть разрушения

Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области в воскресенье вечером. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 24.03.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области в воскресенье вечером. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул губернатор. Есть разрушения, восстановительные работы будут выполнены в короткий срок, заверил Гладков.В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительным данным, различные повреждения получили 22 квартиры в 7 МКД, 7 частных жилых домовладений и один хозсубъект. Также повреждены 11 автомобилей. В результате прилета в поле загорелась сухая трава – возгорание оперативно ликвидировано, написал губернатор.В Белгородском районе в селе Никольское повреждены кровля одного частного домовладения и один автомобиль, в селе Таврово – кровли двух частных домовладений. На местах работают оперативные службы, подчеркнул Гладков.Вечером в воскресенье российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщили в Минобороны.Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил, что при атаке ВСУ по Белгородской области ранены двое мужчин. Накануне мужчина погиб и еще пять мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ по Белгороду.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областьюЖенщина погибла при атаке ВСУ на Белгород

https://crimea.ria.ru/20240324/mig-31-ne-dopustil-priblizheniya-bombardirovschikov-vvs-ssha-k-granitse-rossii-1135992530.html

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