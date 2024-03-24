Удар ВСУ по Белгородской области: четыре человека ранены, есть разрушения
Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области – губернатор
20:11 24.03.2024 (обновлено: 20:12 24.03.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области в воскресенье вечером. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По данным медицины катастроф, пострадали четыре человека. Мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья бригадами скорой доставлены в городскую больницу №2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт", – написал он в своем Telegram-канале.
Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул губернатор. Есть разрушения, восстановительные работы будут выполнены в короткий срок, заверил Гладков.
В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительным данным, различные повреждения получили 22 квартиры в 7 МКД, 7 частных жилых домовладений и один хозсубъект. Также повреждены 11 автомобилей. В результате прилета в поле загорелась сухая трава – возгорание оперативно ликвидировано, написал губернатор.
В Белгородском районе в селе Никольское повреждены кровля одного частного домовладения и один автомобиль, в селе Таврово – кровли двух частных домовладений. На местах работают оперативные службы, подчеркнул Гладков.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгородской области
1 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгородской области
2 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгородской области
3 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгородской области
4 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгородской области
5 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгородской области
6 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
3 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
4 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
5 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
6 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Вечером в воскресенье российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщили в Минобороны.
Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил, что при атаке ВСУ по Белгородской области ранены двое мужчин. Накануне мужчина погиб и еще пять мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ по Белгороду.
Читайте также на РИА Новости Крым: