Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по Белгородской области: четыре человека ранены, есть разрушения - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240324/udar-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-chetyre-cheloveka-raneny-est-razrusheniya-1135997857.html
Удар ВСУ по Белгородской области: четыре человека ранены, есть разрушения
Удар ВСУ по Белгородской области: четыре человека ранены, есть разрушения - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Удар ВСУ по Белгородской области: четыре человека ранены, есть разрушения
Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области в воскресенье вечером. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T20:11
2024-03-24T20:12
вячеслав гладков
новости
белгород
белгородская область
скорая помощь
больница
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/18/1135997904_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_882c35249207c1320b195018cc0e6670.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области в воскресенье вечером. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул губернатор. Есть разрушения, восстановительные работы будут выполнены в короткий срок, заверил Гладков.В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительным данным, различные повреждения получили 22 квартиры в 7 МКД, 7 частных жилых домовладений и один хозсубъект. Также повреждены 11 автомобилей. В результате прилета в поле загорелась сухая трава – возгорание оперативно ликвидировано, написал губернатор.В Белгородском районе в селе Никольское повреждены кровля одного частного домовладения и один автомобиль, в селе Таврово – кровли двух частных домовладений. На местах работают оперативные службы, подчеркнул Гладков.Вечером в воскресенье российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщили в Минобороны.Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил, что при атаке ВСУ по Белгородской области ранены двое мужчин. Накануне мужчина погиб и еще пять мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ по Белгороду.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областьюЖенщина погибла при атаке ВСУ на Белгород
https://crimea.ria.ru/20240324/mig-31-ne-dopustil-priblizheniya-bombardirovschikov-vvs-ssha-k-granitse-rossii-1135992530.html
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/18/1135997904_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2bed5a6d3c5a1f30fba201cef30bfded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, новости, белгород, белгородская область, скорая помощь, больница, обстрелы белгородской области
Удар ВСУ по Белгородской области: четыре человека ранены, есть разрушения

Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области – губернатор

20:11 24.03.2024 (обновлено: 20:12 24.03.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгородской области
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области в воскресенье вечером. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По данным медицины катастроф, пострадали четыре человека. Мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья бригадами скорой доставлены в городскую больницу №2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт", – написал он в своем Telegram-канале.

Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул губернатор. Есть разрушения, восстановительные работы будут выполнены в короткий срок, заверил Гладков.
В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительным данным, различные повреждения получили 22 квартиры в 7 МКД, 7 частных жилых домовладений и один хозсубъект. Также повреждены 11 автомобилей. В результате прилета в поле загорелась сухая трава – возгорание оперативно ликвидировано, написал губернатор.
В Белгородском районе в селе Никольское повреждены кровля одного частного домовладения и один автомобиль, в селе Таврово – кровли двух частных домовладений. На местах работают оперативные службы, подчеркнул Гладков.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгородской области
Удар ВСУ по Белгородской области
1 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгородской области
Удар ВСУ по Белгородской области
2 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгородской области
Удар ВСУ по Белгородской области
3 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгородской области
Удар ВСУ по Белгородской области
4 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгородской области
Удар ВСУ по Белгородской области
5 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгородской области
Удар ВСУ по Белгородской области
6 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
3 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
4 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
5 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
6 из 6
Удар ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Вечером в воскресенье российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщили в Минобороны.
Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил, что при атаке ВСУ по Белгородской области ранены двое мужчин. Накануне мужчина погиб и еще пять мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ по Белгороду.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью
Женщина погибла при атаке ВСУ на Белгород
Истребитель Миг-31
16:06
Два стратегических бомбардировщика ВВС США попытались нарушить границу РФ
Вячеслав ГладковНовостиБелгородБелгородская областьСкорая помощьБольницаОбстрелы Белгородской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Акция "Летят журавли" в память о погибших в "Крокус Сити Холл" – видео
21:52В Феодосии на неделю перекроют проезд по главной улице – схема объезда
21:31Грипп и ОРВИ в Крыму: в Роспотребнадзоре рассказали о стойкой тенденции
21:01Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье
20:53Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной: есть пострадавшие
20:34Инфраструктура подземного газохранилища повреждена на западе Украины
20:11Удар ВСУ по Белгородской области: четыре человека ранены, есть разрушения
20:02В центре Симферополя на сутки перекроют две улицы: даты и причина
19:45Бесплатное IТ-образование в Крыму: где и как получить
19:28В Симферополе к лету подключат более 1000 камер видеонаблюдения
19:10Пострадавшие от теракта в "Крокус Сити Холле" начали получать выплаты
18:4122 снаряда РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
18:38От обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
18:26В Крыму инженеры разработали аналоги комплектующих для Superjet и МС-21
17:52Путин почтил память погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
17:47Автомобиль и здание общепита горели в Крыму в воскресенье – что известно
17:34Количество пострадавших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 180 человек
16:59Число погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 137 человек
16:52Опознание погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началось в Москве
16:40В Севастополе возобновляет работу катер между Радиогоркой и Артбухтой
Лента новостейМолния