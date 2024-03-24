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Два человека ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
Два человека ранены при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Два человека ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
Двоих мужчин ранило при атаке ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T15:31
2024-03-24T15:31
2024-03-24T15:43
вячеслав гладков
новости
беспилотник (бпла, дрон)
белгородская область
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Двоих мужчин ранило при атаке ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригадой скорой помощи пострадавшего доставили в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается, подчеркнул Гладков.Позднее село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ посредством беспилотников.Бригадой скорой он также доставлен в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается, сообщил губернатор.Накануне мужчина погиб и еще пять мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ по Белгороду.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областьюЖенщина погибла при атаке ВСУ на Белгород
белгородская область
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вячеслав гладков, новости, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Два человека ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
Два человека ранены при ударе ВСУ по Белгородской области – губернатор
15:31 24.03.2024 (обновлено: 15:43 24.03.2024)