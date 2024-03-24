https://crimea.ria.ru/20240324/muzhchina-ranen-pri-udare-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1135991866.html

Два человека ранены при ударе ВСУ по Белгородской области

Два человека ранены при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Два человека ранены при ударе ВСУ по Белгородской области

Двоих мужчин ранило при атаке ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T15:31

2024-03-24T15:31

2024-03-24T15:43

вячеслав гладков

новости

беспилотник (бпла, дрон)

белгородская область

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Двоих мужчин ранило при атаке ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригадой скорой помощи пострадавшего доставили в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается, подчеркнул Гладков.Позднее село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ посредством беспилотников.Бригадой скорой он также доставлен в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается, сообщил губернатор.Накануне мужчина погиб и еще пять мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ по Белгороду.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областьюЖенщина погибла при атаке ВСУ на Белгород

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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