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Два человека ранены при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.03.2024
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Два человека ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
Два человека ранены при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Два человека ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
Двоих мужчин ранило при атаке ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T15:31
2024-03-24T15:43
вячеслав гладков
новости
беспилотник (бпла, дрон)
белгородская область
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Двоих мужчин ранило при атаке ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригадой скорой помощи пострадавшего доставили в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается, подчеркнул Гладков.Позднее село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ посредством беспилотников.Бригадой скорой он также доставлен в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается, сообщил губернатор.Накануне мужчина погиб и еще пять мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ по Белгороду.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областьюЖенщина погибла при атаке ВСУ на Белгород
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Новости
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, новости, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Два человека ранены при ударе ВСУ по Белгородской области

Два человека ранены при ударе ВСУ по Белгородской области – губернатор

15:31 24.03.2024 (обновлено: 15:43 24.03.2024)
 
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Юрий Лашов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Двоих мужчин ранило при атаке ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Есть один пострадавший – в момент прилета снаряда был на улице, в саду. У пострадавшего осколочные ранения головы, нижних конечностей и поясничной области", – написал он в своем Telegram-канале.

Бригадой скорой помощи пострадавшего доставили в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается, подчеркнул Гладков.
Позднее село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ посредством беспилотников.

"В результате сброса взрывного устройства на автомобиль пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия. В момент воздушной атаки он разгружал машину. У мужчины осколочные ранения верхней и нижней конечностей", – сообщил Гладков.

Бригадой скорой он также доставлен в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается, сообщил губернатор.
Накануне мужчина погиб и еще пять мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ по Белгороду.
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Вячеслав ГладковНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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