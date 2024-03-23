Мужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду
Еще один человек погиб и пятеро ранены при воздушной атаке ВСУ по Белгороду - губернатор
09:36 23.03.2024 (обновлено: 09:48 23.03.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Мужчина погиб и еще пять мирных жителей получили ранения при утренней атаке ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде в многоквартирном доме произошло обрушение трех балконов – в одной из этих квартир находилась супружеская пара. К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Женщина доставлена в городскую больницу №2 с закрытой черепно-мозговой травмой, вся необходимая помощь оказывается", - написал он в своем Telegram.
По данным губернатора. ранения получили еще четверо мирных жителей города.
"По данным медицины катастроф на данный момент еще четверо мирных жителей пострадали: у женщины осколочное ранение грудной клетки, у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, у двоих мужчин контузия и баротравма. Все пострадавшие доставлены в больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - уточнил Гладков.
Он отметил, что в Белгороде при атаке повреждены 69 квартир в 14 многоэтажках, из них в двух сильно повреждены фасады и кровли. Повреждены также восемь автомобилей и пассажирский автобус.
"Водитель общественного транспорта действовал строго по инструкции – после объявления сигнала "ракетная опасность" высадил пассажиров возле ближайшего укрытия, чем спас жизни мирных жителей. Автобус получил повреждения, при этом никто из людей не пострадал", - отметил глава области.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
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Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
2 из 5
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
3 из 5
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
4 из 5
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
5 из 5
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 5
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 5
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
3 из 5
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
4 из 5
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
5 из 5
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Таврово повреждены два частных жилых домовладения, одна надворная постройка и две машины, в поселке Дубовое - один частный жилой дом.
Ранее Гладков сообщал об одном погибшем и минимум двух пострадавших в результате ударов украинских боевиков.
В Минобороны ранее сообщали, что российские ПВО за ночь уничтожили 12 вражеских беспилотников над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. По данным губернаторов, обошлось без жертв и пострадавших. Утром над Белгородской областью уничтожены 11 реактивных снарядов Vampire.
В Самарской области ВСУ атаковали дронами два нефтеперерабатывающих завода. На Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.
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