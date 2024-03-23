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Мужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Мужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду
Мужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Мужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду
Мужчина погиб и еще пять мирных жителей получили ранения при утренней атаке ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T09:36
2024-03-23T09:48
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Мужчина погиб и еще пять мирных жителей получили ранения при утренней атаке ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По данным губернатора. ранения получили еще четверо мирных жителей города.Он отметил, что в Белгороде при атаке повреждены 69 квартир в 14 многоэтажках, из них в двух сильно повреждены фасады и кровли. Повреждены также восемь автомобилей и пассажирский автобус. "Водитель общественного транспорта действовал строго по инструкции – после объявления сигнала "ракетная опасность" высадил пассажиров возле ближайшего укрытия, чем спас жизни мирных жителей. Автобус получил повреждения, при этом никто из людей не пострадал", - отметил глава области.В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Таврово повреждены два частных жилых домовладения, одна надворная постройка и две машины, в поселке Дубовое - один частный жилой дом.Ранее Гладков сообщал об одном погибшем и минимум двух пострадавших в результате ударов украинских боевиков.В Минобороны ранее сообщали, что российские ПВО за ночь уничтожили 12 вражеских беспилотников над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. По данным губернаторов, обошлось без жертв и пострадавших. Утром над Белгородской областью уничтожены 11 реактивных снарядов Vampire.В Самарской области ВСУ атаковали дронами два нефтеперерабатывающих завода. На Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областьюДроны атаковали два нефтезавода в Самарской области - вспыхнул пожар
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РИА Новости Крым
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белгород, атака всу на белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости
Мужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду

Еще один человек погиб и пятеро ранены при воздушной атаке ВСУ по Белгороду - губернатор

09:36 23.03.2024 (обновлено: 09:48 23.03.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Мужчина погиб и еще пять мирных жителей получили ранения при утренней атаке ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде в многоквартирном доме произошло обрушение трех балконов – в одной из этих квартир находилась супружеская пара. К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Женщина доставлена в городскую больницу №2 с закрытой черепно-мозговой травмой, вся необходимая помощь оказывается", - написал он в своем Telegram.
По данным губернатора. ранения получили еще четверо мирных жителей города.
"По данным медицины катастроф на данный момент еще четверо мирных жителей пострадали: у женщины осколочное ранение грудной клетки, у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, у двоих мужчин контузия и баротравма. Все пострадавшие доставлены в больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - уточнил Гладков.
Он отметил, что в Белгороде при атаке повреждены 69 квартир в 14 многоэтажках, из них в двух сильно повреждены фасады и кровли. Повреждены также восемь автомобилей и пассажирский автобус.
"Водитель общественного транспорта действовал строго по инструкции – после объявления сигнала "ракетная опасность" высадил пассажиров возле ближайшего укрытия, чем спас жизни мирных жителей. Автобус получил повреждения, при этом никто из людей не пострадал", - отметил глава области.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
1 из 5
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
2 из 5
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
3 из 5
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
4 из 5
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
5 из 5
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 5
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 5
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
3 из 5
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
4 из 5
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
5 из 5
Последствия обстрела Белгородской области. 23 марта 2024
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Таврово повреждены два частных жилых домовладения, одна надворная постройка и две машины, в поселке Дубовое - один частный жилой дом.
Ранее Гладков сообщал об одном погибшем и минимум двух пострадавших в результате ударов украинских боевиков.
В Минобороны ранее сообщали, что российские ПВО за ночь уничтожили 12 вражеских беспилотников над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. По данным губернаторов, обошлось без жертв и пострадавших. Утром над Белгородской областью уничтожены 11 реактивных снарядов Vampire.
В Самарской области ВСУ атаковали дронами два нефтеперерабатывающих завода. На Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.
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