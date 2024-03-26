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13 воздушных целей сбито над Белгородом: два человека ранены
13 воздушных целей сбито над Белгородом: два человека ранены - РИА Новости Крым, 26.03.2024
13 воздушных целей сбито над Белгородом: два человека ранены
Над Белгородом и районом ночью сбиты 13 воздушных целей, два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T06:14
2024-03-26T06:14
2024-03-26T06:14
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обстрелы белгородской области
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вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Над Белгородом и районом ночью сбиты 13 воздушных целей, два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма. Оба доставлены в больницу №2 города Белгорода. После отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое зафиксированы различные повреждения 20 частных жилых домовладений. На местах работают оперативные и аварийные службы, добавил губернатор.Накануне подросток получил баротравму и контузию в результате атаки украинских дронов-камикадзе на легковой автомобиль в Грайворонском городском округе. Днем ранее при ударе ВСУ по Белгородской области пострадали четыре человека. Мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья бригадами скорой доставлены в городскую больницу №2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт. Также вечером в воскресенье российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire.Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил, что при атаке ВСУ по Белгородской области ранены двое мужчин. За день до этого мужчина погиб и еще пять мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ по Белгороду.Читайте также на РИА Новости Крым:22 снаряда РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью Атака ВСУ на Севастополь – подробности массированного удара по городуВ Крыму призывают признать киевский режим террористическим
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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво, происшествия
13 воздушных целей сбито над Белгородом: два человека ранены
Два человека получили ранения в результате воздушной атаки ВСУ на Белгород - Гладков
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Над Белгородом и районом ночью сбиты 13 воздушных целей, два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 13 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, в поселке Дубовое двое человек пострадали", - написал он в своем ТГ-канале.
По словам Гладкова, один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма. Оба доставлены в больницу №2 города Белгорода.
После отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое зафиксированы различные повреждения 20 частных жилых домовладений. На местах работают оперативные и аварийные службы, добавил губернатор.
Накануне подросток получил баротравму и контузию в результате атаки украинских дронов-камикадзе на легковой автомобиль в Грайворонском городском округе.
Днем ранее при ударе ВСУ по Белгородской области пострадали четыре человека. Мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья бригадами скорой доставлены в городскую больницу №2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт. Также вечером в воскресенье
российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire.
Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил
, что при атаке ВСУ по Белгородской области ранены двое мужчин. За день до этого
мужчина погиб и еще пять мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ по Белгороду.
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