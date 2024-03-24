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Атака ВСУ на Севастополь – подробности массированного удара по городу
Атака ВСУ на Севастополь – подробности массированного удара по городу - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Атака ВСУ на Севастополь – подробности массированного удара по городу
Массированную атаку ВСУ на Севастополь отразили российские военные вечером в субботу. В результате падения обломков ракет погиб один человек, четверо получили... РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T08:45
2024-03-24T08:45
2024-03-24T08:54
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михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Массированную атаку ВСУ на Севастополь отразили российские военные вечером в субботу. В результате падения обломков ракет погиб один человек, четверо получили ранения, повреждены жилые дома и автотранспорт.Воздушная тревога в Севастополе прозвучала в субботу около 23 часов. Временно прекратил работу наземный и морской пассажирский транспорт. Военные применили системы табельной маскировки в бухтах города.Губернатор Михаил Развожаев сообщил о работе систем противовоздушной обороны и призвал горожан соблюдать меры безопасности.В 23:15 спасательные службы сообщили о первом пострадавшем – подростке 18 лет, который получил осколочное ранение в районе улицы Щербака. Также из-за падения обломком сбитых ракет в районе улицы Индустриальной загорелся автомобиль и сухая трава.Позже появились сообщения о попадании ракеты в офисное здание в районе улицы Руднева, повреждении многоквартирного жилого дома в районе улицы Батумской. Женщина получила осколочное ранение в руку.Воздушная тревога вечером в субботу в Севастополе звучала на протяжении двух часов. В результате атаки ВСУ погиб мужчина 65 лет, еще четверо получили ранения."У подростка 18 лет - поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения - осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 года - осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения - перелом голени. Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет", - сообщил губернатор.В районе Симферопольского шоссе ракета попала в частный дом и не разорвалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться
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севастополь, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
Атака ВСУ на Севастополь – подробности массированного удара по городу
Ракетная атака ВСУ на Севастополь в ночь на воскресенье – что известно
08:45 24.03.2024 (обновлено: 08:54 24.03.2024)
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Массированную атаку ВСУ на Севастополь отразили российские военные вечером в субботу. В результате падения обломков ракет погиб один человек, четверо получили ранения, повреждены жилые дома и автотранспорт.
Воздушная тревога в Севастополе прозвучала в субботу около 23 часов. Временно прекратил работу наземный и морской пассажирский транспорт. Военные применили системы табельной маскировки в бухтах города.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил о работе систем противовоздушной обороны и призвал горожан соблюдать меры безопасности.
"Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается", - сообщил он в Telegram-канале.
В 23:15 спасательные службы сообщили о первом пострадавшем
– подростке 18 лет, который получил осколочное ранение в районе улицы Щербака. Также из-за падения обломком сбитых ракет в районе улицы Индустриальной загорелся автомобиль и сухая трава.
Позже появились сообщения о попадании ракеты в офисное здание в районе улицы Руднева, повреждении многоквартирного жилого дома в районе улицы Батумской. Женщина получила осколочное ранение в руку.
"На ул. Гранатная - прилет осколка в дом, повреждена газовая труба, ул. Юхарина Балка, обломки ракеты на проезжей части. В районе Качинского шоссе осколок попал в дом. Отключилась линия на ул. Матроса Кошки, бригада выехала", - уточнил Развожаев.
Воздушная тревога вечером в субботу в Севастополе звучала на протяжении двух часов. В результате атаки ВСУ погиб мужчина 65 лет, еще четверо получили ранения.
"У подростка 18 лет - поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения - осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 года - осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения - перелом голени. Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет", - сообщил
губернатор.
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