https://crimea.ria.ru/20240324/ataka-vsu-na-sevastopol--podrobnosti-massirovannogo-udara-na-gorod-1135986108.html

Атака ВСУ на Севастополь – подробности массированного удара по городу

Атака ВСУ на Севастополь – подробности массированного удара по городу - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Атака ВСУ на Севастополь – подробности массированного удара по городу

Массированную атаку ВСУ на Севастополь отразили российские военные вечером в субботу. В результате падения обломков ракет погиб один человек, четверо получили... РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T08:45

2024-03-24T08:45

2024-03-24T08:54

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Массированную атаку ВСУ на Севастополь отразили российские военные вечером в субботу. В результате падения обломков ракет погиб один человек, четверо получили ранения, повреждены жилые дома и автотранспорт.Воздушная тревога в Севастополе прозвучала в субботу около 23 часов. Временно прекратил работу наземный и морской пассажирский транспорт. Военные применили системы табельной маскировки в бухтах города.Губернатор Михаил Развожаев сообщил о работе систем противовоздушной обороны и призвал горожан соблюдать меры безопасности.В 23:15 спасательные службы сообщили о первом пострадавшем – подростке 18 лет, который получил осколочное ранение в районе улицы Щербака. Также из-за падения обломком сбитых ракет в районе улицы Индустриальной загорелся автомобиль и сухая трава.Позже появились сообщения о попадании ракеты в офисное здание в районе улицы Руднева, повреждении многоквартирного жилого дома в районе улицы Батумской. Женщина получила осколочное ранение в руку.Воздушная тревога вечером в субботу в Севастополе звучала на протяжении двух часов. В результате атаки ВСУ погиб мужчина 65 лет, еще четверо получили ранения."У подростка 18 лет - поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения - осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 года - осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения - перелом голени. Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет", - сообщил губернатор.В районе Симферопольского шоссе ракета попала в частный дом и не разорвалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь - есть раненые и повреждения домовВоздушная атака на Севастополь - ранен ребенокВ Севастополе работает ПВО - людей просят укрыться

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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