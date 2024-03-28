https://crimea.ria.ru/20240328/v-belgorodskoy-oblasti-dron-skinul-vzryvnoe-ustroystvo-postradal-muzhchina-1136115569.html

В Белгородской области дрон скинул взрывное устройство: пострадал мужчина

В Белгородской области дрон скинул взрывное устройство: пострадал мужчина - РИА Новости Крым, 28.03.2024

В Белгородской области дрон скинул взрывное устройство: пострадал мужчина

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T16:57

2024-03-28T16:57

2024-03-28T16:59

вячеслав гладков

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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новости

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СИМФЕРОПЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По его данным, бригадой скорой пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В домовладении повреждены хозпостройка и забор.Ранее сообщалось, что над Белгородом и Белгородским районом сбиты 16 воздушных целей, зафиксированы повреждения зданий больниц, детсадов, школ и жилых домов.Читайте также на РИА Новости Крым:13 воздушных целей сбито над Белгородом: два человека раненыДроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской областиМужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду

шебекино (город в белгородской области)

белгород

белгородская область

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вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости