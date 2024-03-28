Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области дрон скинул взрывное устройство: пострадал мужчина - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240328/v-belgorodskoy-oblasti-dron-skinul-vzryvnoe-ustroystvo-postradal-muzhchina-1136115569.html
В Белгородской области дрон скинул взрывное устройство: пострадал мужчина
В Белгородской области дрон скинул взрывное устройство: пострадал мужчина - РИА Новости Крым, 28.03.2024
В Белгородской области дрон скинул взрывное устройство: пострадал мужчина
Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T16:57
2024-03-28T16:59
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1b/1130987741_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f6e1eea7184fc1f06af46863e4e21e4.jpg
СИМФЕРОПЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По его данным, бригадой скорой пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В домовладении повреждены хозпостройка и забор.Ранее сообщалось, что над Белгородом и Белгородским районом сбиты 16 воздушных целей, зафиксированы повреждения зданий больниц, детсадов, школ и жилых домов.Читайте также на РИА Новости Крым:13 воздушных целей сбито над Белгородом: два человека раненыДроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской областиМужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду
шебекино (город в белгородской области)
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1b/1130987741_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_69d504ea63f3b45f4094cacb325d4821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
В Белгородской области дрон скинул взрывное устройство: пострадал мужчина

В Белгородской области дрон скинул взрывное устройство - пострадал мужчина

16:57 28.03.2024 (обновлено: 16:59 28.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота бригады скорой помощи
Работа бригады скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель - в момент атаки он был на улице. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица и верхних конечностей", - сообщил губернатор в своем ТГ-канале.
По его данным, бригадой скорой пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В домовладении повреждены хозпостройка и забор.
Ранее сообщалось, что над Белгородом и Белгородским районом сбиты 16 воздушных целей, зафиксированы повреждения зданий больниц, детсадов, школ и жилых домов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
13 воздушных целей сбито над Белгородом: два человека ранены
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области
Мужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду
 
Вячеслав ГладковШебекино (город в Белгородской области)Обстрелы Белгородской областиБелгородБелгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:53СК: террористы из "Крокуса" связаны с украинскими националистами
17:51Клещи атакуют: выявлен случай заражения болезнью Лайма
17:44Задержан еще один подозреваемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"
17:37Признавать не придется: Лавров о президентстве Зеленского без выборов
17:32В Армянске в пятницу будет громко – власти назвали причину
17:21Большая стройка: как реконструируют набережную Коктебеля
17:03Атака Украины на ДНР: ранены три мирных жителя
17:02Штормовой ветер накроет Крым
16:57В Белгородской области дрон скинул взрывное устройство: пострадал мужчина
16:53В Керчи отреставрировали катер Эльтигенского десанта
16:11Готовил теракт в Херсонской области: ФСБ задержала гражданина Украины
15:34Смертельный удар: обвиняемый в убийстве жителя Алушты объявлен в розыск
15:2519-летний водитель погиб в ДТП с участием трех грузовиков на Кубани
15:16Еще 676 земельных участков передадут участникам СВО в Крыму
15:10Энергоблокада Крыма: в Арбитражном суде прошло предварительное заседание
14:51Новости СВО: армия Украины лишились 680 боевиков и танка Abrams за сутки
14:32131 дрон и 26 снарядов Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки
14:28В Севастополе простились с героем СВО Денисом Усольцевым
14:27Шойгу вручил "Золотую Звезду" освободившему Авдеевку генералу Мордвичеву
14:01Жительнице Запорожской области дали 7 лет колонии за подготовку теракта
Лента новостейМолния