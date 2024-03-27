Удар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсады
После удара ВСУ по Белгороду повреждены дома и учебные заведения
21:57 27.03.2024 (обновлено: 22:11 27.03.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сбиты 16 воздушных целей, зафиксированы повреждения зданий больниц, детсадов, школ и жилых домов, предварительно пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов. Есть повреждения в учреждениях здравоохранения – выбиты окна в поликлиниках №7 и №8, повреждены окна в складском корпусе детской областной клинической больницы. Осколки снарядов выбили окна и посекли фасады в четырех учреждениях образования. Повреждения выявлены в восьми автомобилях, два из которых сгорели полностью", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгороду
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Удар ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгороду
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Удар ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгороду
3 из 3
Удар ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 3
Удар ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 3
Удар ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
3 из 3
Удар ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В поселках Дубовое и Репное Белгородского района, по словам губернатора, есть повреждения жилых домов и автомобилей. На местах работают оперативные службы.
В Минобороны сообщили, что около 20:30 дежурными средствами ПВО 16 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня Vampire были уничтожены над Белгородской областью.
В ночь на 27 марта ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО Vampire, силы ПВО сбили 18 снарядов. В среду в административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина, она госпитализирована.
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