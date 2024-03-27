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Удар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсады - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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Удар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсады
Удар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсады - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Удар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсады
Над Белгородом и Белгородским районом сбиты 16 воздушных целей, зафиксированы повреждения зданий больниц, детсадов, школ и жилых домов, предварительно... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T21:57
2024-03-27T22:11
белгород
вячеслав гладков
новости
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сбиты 16 воздушных целей, зафиксированы повреждения зданий больниц, детсадов, школ и жилых домов, предварительно пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В поселках Дубовое и Репное Белгородского района, по словам губернатора, есть повреждения жилых домов и автомобилей. На местах работают оперативные службы.В Минобороны сообщили, что около 20:30 дежурными средствами ПВО 16 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня Vampire были уничтожены над Белгородской областью.В ночь на 27 марта ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО Vampire, силы ПВО сбили 18 снарядов. В среду в административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина, она госпитализирована.Читайте также на РИА Новости Крым:13 воздушных целей сбито над Белгородом: два человека раненыДроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской областиМужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду
https://crimea.ria.ru/20240327/dva-cheloveka-pogibli-i-dvoe-raneny-pri-atake-ukrainskikh-boevikov-v-dnr-1136072046.html
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белгород, вячеслав гладков, новости, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Удар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсады

После удара ВСУ по Белгороду повреждены дома и учебные заведения

21:57 27.03.2024 (обновлено: 22:11 27.03.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгороду
Удар ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сбиты 16 воздушных целей, зафиксированы повреждения зданий больниц, детсадов, школ и жилых домов, предварительно пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов. Есть повреждения в учреждениях здравоохранения – выбиты окна в поликлиниках №7 и №8, повреждены окна в складском корпусе детской областной клинической больницы. Осколки снарядов выбили окна и посекли фасады в четырех учреждениях образования. Повреждения выявлены в восьми автомобилях, два из которых сгорели полностью", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгороду
Удар ВСУ по Белгороду
1 из 3
Удар ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгороду
Удар ВСУ по Белгороду
2 из 3
Удар ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУдар ВСУ по Белгороду
Удар ВСУ по Белгороду
3 из 3
Удар ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 3
Удар ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 3
Удар ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
3 из 3
Удар ВСУ по Белгороду
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В поселках Дубовое и Репное Белгородского района, по словам губернатора, есть повреждения жилых домов и автомобилей. На местах работают оперативные службы.
В Минобороны сообщили, что около 20:30 дежурными средствами ПВО 16 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня Vampire были уничтожены над Белгородской областью.
В ночь на 27 марта ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО Vampire, силы ПВО сбили 18 снарядов. В среду в административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина, она госпитализирована.
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