https://crimea.ria.ru/20240327/udar-vsu-po-belgorodu-povrezhdeny-doma-bolnitsa-shkoly-i-detsady-1136088509.html

Удар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсады

Удар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсады - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Удар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсады

Над Белгородом и Белгородским районом сбиты 16 воздушных целей, зафиксированы повреждения зданий больниц, детсадов, школ и жилых домов, предварительно... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T21:57

2024-03-27T21:57

2024-03-27T22:11

белгород

вячеслав гладков

новости

атака всу на белгород

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сбиты 16 воздушных целей, зафиксированы повреждения зданий больниц, детсадов, школ и жилых домов, предварительно пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В поселках Дубовое и Репное Белгородского района, по словам губернатора, есть повреждения жилых домов и автомобилей. На местах работают оперативные службы.В Минобороны сообщили, что около 20:30 дежурными средствами ПВО 16 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня Vampire были уничтожены над Белгородской областью.В ночь на 27 марта ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО Vampire, силы ПВО сбили 18 снарядов. В среду в административное здание Белгорода врезался украинский беспилотник, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина, она госпитализирована.Читайте также на РИА Новости Крым:13 воздушных целей сбито над Белгородом: два человека раненыДроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской областиМужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду

https://crimea.ria.ru/20240327/dva-cheloveka-pogibli-i-dvoe-raneny-pri-atake-ukrainskikh-boevikov-v-dnr-1136072046.html

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