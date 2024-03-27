https://crimea.ria.ru/20240327/podrobnosti-ataki-na-belgorodskuyu-oblast-sbity-18-snaryadov-rszo-vampire-1136063079.html

Подробности атаки на Белгородскую область: сбиты 18 снарядов РСЗО Vampire

Подробности атаки на Белгородскую область: сбиты 18 снарядов РСЗО Vampire - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Подробности атаки на Белгородскую область: сбиты 18 снарядов РСЗО Vampire

ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО Vampire, силы ПВО сбили 18 снарядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T07:31

2024-03-27T07:31

2024-03-27T07:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО Vampire, силы ПВО сбили 18 снарядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО восемнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью, добавили в ведомстве.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что один мужчина получил осколочные ранения, а в поселке Дубовое Белгородского района разбиты окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, пострадали девять частных домовладений и шесть автомобилей.В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного дома.В ночь на 26 марта над Белгородом и районом были сбиты 13 воздушных целей, два человека пострадали в селе Дубовое, сообщал ранее губернатор области Вячеслав Гладков. ВСУ ночью атаковали Белгородскую область 13 реактивными снарядами Vampire, уточнили утром во вторник в Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской областиДроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской областиПутин не исключил создание зоны безопасности на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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