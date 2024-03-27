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Подробности атаки на Белгородскую область: сбиты 18 снарядов РСЗО Vampire - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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Подробности атаки на Белгородскую область: сбиты 18 снарядов РСЗО Vampire
Подробности атаки на Белгородскую область: сбиты 18 снарядов РСЗО Vampire - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Подробности атаки на Белгородскую область: сбиты 18 снарядов РСЗО Vampire
ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО Vampire, силы ПВО сбили 18 снарядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T07:31
2024-03-27T07:31
министерство обороны рф
новости сво
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО Vampire, силы ПВО сбили 18 снарядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО восемнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью, добавили в ведомстве.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что один мужчина получил осколочные ранения, а в поселке Дубовое Белгородского района разбиты окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, пострадали девять частных домовладений и шесть автомобилей.В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного дома.В ночь на 26 марта над Белгородом и районом были сбиты 13 воздушных целей, два человека пострадали в селе Дубовое, сообщал ранее губернатор области Вячеслав Гладков. ВСУ ночью атаковали Белгородскую область 13 реактивными снарядами Vampire, уточнили утром во вторник в Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской областиДроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской областиПутин не исключил создание зоны безопасности на Украине
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96
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министерство обороны рф, новости сво, обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Подробности атаки на Белгородскую область: сбиты 18 снарядов РСЗО Vampire

ПВО сбила над Белгородской областью 18 снарядов Vampire - Минобороны

07:31 27.03.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО Vampire, силы ПВО сбили 18 снарядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire", - сказано в сообщении.

Дежурными средствами ПВО восемнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью, добавили в ведомстве.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что один мужчина получил осколочные ранения, а в поселке Дубовое Белгородского района разбиты окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, пострадали девять частных домовладений и шесть автомобилей.
В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного дома.
В ночь на 26 марта над Белгородом и районом были сбиты 13 воздушных целей, два человека пострадали в селе Дубовое, сообщал ранее губернатор области Вячеслав Гладков. ВСУ ночью атаковали Белгородскую область 13 реактивными снарядами Vampire, уточнили утром во вторник в Минобороны России.
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