https://crimea.ria.ru/20240327/dva-cheloveka-pogibli-i-dvoe-raneny-pri-atake-ukrainskikh-boevikov-v-dnr-1136072046.html

Два человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР

Два человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Два человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР

Два человека погибли, еще двое ранены в результате удара вооруженных формирований Украины по Горловке. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T14:02

2024-03-27T14:02

2024-03-27T14:02

донецкая народная республика (днр)

новости

денис пушилин

происшествия

скорая помощь

обстрелы всу

горловка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще двое ранены в результате удара вооруженных формирований Украины по Горловке. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Оба подростка – жители Енакиево, которые приехали в Горловку для прохождения медосмотра, добавил он.Еще один мужчина убит вблизи населенного пункта Красный Партизан боеприпасом, сброшенным с беспилотника.В результате атаки ВСУ повреждены два жилых дома, котельная в Центрально-Городском районе Горловки.Зафиксированы девять обстрелов, выпущены 26 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, и БПЛА.19 марта пять человек пострадали в Донецке и Горловке в результате ударов украинских боевиков.Ранее сообщалось, что при ударе ВСУ по Лисичанску разрушены три верхних этажа жилой девятиэтажки, под завалами был обнаружен погибший мужчина. В безопасное место эвакуированы четверо жильцов.Читайте также на РИА Новости Крым:Помогал спасать людей: член самообороны погиб при ударе ВСУ по ГрайворонуВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человекВСУ ударили по Донецку: погибли трое детей

донецкая народная республика (днр)

горловка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости, денис пушилин, происшествия, скорая помощь, обстрелы всу, горловка