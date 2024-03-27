Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240327/dva-cheloveka-pogibli-i-dvoe-raneny-pri-atake-ukrainskikh-boevikov-v-dnr-1136072046.html
Два человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР
Два человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Два человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР
Два человека погибли, еще двое ранены в результате удара вооруженных формирований Украины по Горловке. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T14:02
2024-03-27T14:02
донецкая народная республика (днр)
новости
денис пушилин
происшествия
скорая помощь
обстрелы всу
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115233_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_efbe374da877508dc269a14683a88232.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще двое ранены в результате удара вооруженных формирований Украины по Горловке. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Оба подростка – жители Енакиево, которые приехали в Горловку для прохождения медосмотра, добавил он.Еще один мужчина убит вблизи населенного пункта Красный Партизан боеприпасом, сброшенным с беспилотника.В результате атаки ВСУ повреждены два жилых дома, котельная в Центрально-Городском районе Горловки.Зафиксированы девять обстрелов, выпущены 26 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, и БПЛА.19 марта пять человек пострадали в Донецке и Горловке в результате ударов украинских боевиков.Ранее сообщалось, что при ударе ВСУ по Лисичанску разрушены три верхних этажа жилой девятиэтажки, под завалами был обнаружен погибший мужчина. В безопасное место эвакуированы четверо жильцов.Читайте также на РИА Новости Крым:Помогал спасать людей: член самообороны погиб при ударе ВСУ по ГрайворонуВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человекВСУ ударили по Донецку: погибли трое детей
донецкая народная республика (днр)
горловка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115233_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_258c07bc25aa48766a1720be6d43079c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), новости, денис пушилин, происшествия, скорая помощь, обстрелы всу, горловка
Два человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР

Два человека погибли и двое ранены в результате атаки ВСУ по Горловке и Красным Партизанам

14:02 27.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще двое ранены в результате удара вооруженных формирований Украины по Горловке. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Вследствие обстрела Центрально-Городского района Горловки погиб мужчина, ранения легкой степени тяжести получили два парня 2007 года рождения", – написал в своем Telegram-канале Пушилин.
Оба подростка – жители Енакиево, которые приехали в Горловку для прохождения медосмотра, добавил он.
Еще один мужчина убит вблизи населенного пункта Красный Партизан боеприпасом, сброшенным с беспилотника.
В результате атаки ВСУ повреждены два жилых дома, котельная в Центрально-Городском районе Горловки.
Зафиксированы девять обстрелов, выпущены 26 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, и БПЛА.
19 марта пять человек пострадали в Донецке и Горловке в результате ударов украинских боевиков.
Ранее сообщалось, что при ударе ВСУ по Лисичанску разрушены три верхних этажа жилой девятиэтажки, под завалами был обнаружен погибший мужчина. В безопасное место эвакуированы четверо жильцов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Помогал спасать людей: член самообороны погиб при ударе ВСУ по Грайворону
ВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человек
ВСУ ударили по Донецку: погибли трое детей
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)НовостиДенис ПушилинПроисшествияСкорая помощьОбстрелы ВСУГорловка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02Два человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР
13:57В больнице умер пострадавший при теракте в "Крокус Сити Холле" мужчина
13:44РНКБ запустил автоматический сервис формирования накоплений
13:30В сентябре в Крыму пройдут выборы
13:12Жителя Севастополя будут судить за убийство 32-летней давности
12:49Патриарх Кирилл: мы вправе требовать от мигрантов уважения к традициям
12:22Горы Крыма засыпало снегом
12:10Катера с Графской пристани на Северную в Севастополе возобновляют работу
12:00В Севастополе застройщики пойдут под суд за хищение 56 млн рублей
11:35Учения с применением средств поражения авиации пройдут на Кубани
11:17Пушку с двуглавым орлом обнаружили в бухте Севастополя
10:51В Севастополе выявили 10 случаев заболевания корью
10:25Львова-Белова рассказала о состоянии раненых в "Крокусе" детей
10:20На крымчанку завели дело за призывы к насилию над российскими военными
09:49Бизнес и жители Москвы пожертвовали 235 млн рублей пострадавшим в теракте
09:37Из больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в "Крокусе"
09:17Расписание поездов в Крыму изменится из-за ремонта на станции
08:54Восстановление энергообъектов на Украине займет 2-2,5 года
08:33В нескольких районах Севастополя 27 марта отключат электричество
08:17Как работает Керченская переправа в среду
Лента новостейМолния