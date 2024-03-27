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Два человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР
Два человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Два человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР
Два человека погибли, еще двое ранены в результате удара вооруженных формирований Украины по Горловке. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T14:02
2024-03-27T14:02
2024-03-27T14:02
донецкая народная республика (днр)
новости
денис пушилин
происшествия
скорая помощь
обстрелы всу
горловка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще двое ранены в результате удара вооруженных формирований Украины по Горловке. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Оба подростка – жители Енакиево, которые приехали в Горловку для прохождения медосмотра, добавил он.Еще один мужчина убит вблизи населенного пункта Красный Партизан боеприпасом, сброшенным с беспилотника.В результате атаки ВСУ повреждены два жилых дома, котельная в Центрально-Городском районе Горловки.Зафиксированы девять обстрелов, выпущены 26 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, и БПЛА.19 марта пять человек пострадали в Донецке и Горловке в результате ударов украинских боевиков.Ранее сообщалось, что при ударе ВСУ по Лисичанску разрушены три верхних этажа жилой девятиэтажки, под завалами был обнаружен погибший мужчина. В безопасное место эвакуированы четверо жильцов.Читайте также на РИА Новости Крым:Помогал спасать людей: член самообороны погиб при ударе ВСУ по ГрайворонуВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человекВСУ ударили по Донецку: погибли трое детей
донецкая народная республика (днр)
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Новости
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), новости, денис пушилин, происшествия, скорая помощь, обстрелы всу, горловка
Два человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР
Два человека погибли и двое ранены в результате атаки ВСУ по Горловке и Красным Партизанам
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще двое ранены в результате удара вооруженных формирований Украины по Горловке. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Вследствие обстрела Центрально-Городского района Горловки погиб мужчина, ранения легкой степени тяжести получили два парня 2007 года рождения", – написал в своем Telegram-канале Пушилин.
Оба подростка – жители Енакиево, которые приехали в Горловку для прохождения медосмотра, добавил он.
Еще один мужчина убит вблизи населенного пункта Красный Партизан боеприпасом, сброшенным с беспилотника.
В результате атаки ВСУ повреждены два жилых дома, котельная в Центрально-Городском районе Горловки.
Зафиксированы девять обстрелов, выпущены 26 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, и БПЛА.
19 марта пять человек пострадали
в Донецке и Горловке в результате ударов украинских боевиков.
Ранее сообщалось, что при ударе ВСУ по Лисичанску разрушены
три верхних этажа жилой девятиэтажки, под завалами был обнаружен погибший
мужчина. В безопасное место эвакуированы четверо жильцов.
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