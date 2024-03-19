https://crimea.ria.ru/20240319/pod-zavalami-zhilogo-doma-v-lisichanske-posle-ataki-vsu-nayden-pogibshiy-1135838707.html
Под завалами жилого дома в Лисичанске после атаки ВСУ найден погибший
Под завалами жилого дома в Лисичанске после атаки ВСУ найден погибший - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Под завалами жилого дома в Лисичанске после атаки ВСУ найден погибший
Мужчина погиб после обстрела вооруженными силами Украины города Лисичанск в Луганской Народной Республике. Его нашли под завалами жилого многоквартирного дома... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T16:25
2024-03-19T16:25
2024-03-19T16:46
луганская народная республика (лнр)
лисичанск
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Мужчина погиб после обстрела вооруженными силами Украины города Лисичанск в Луганской Народной Республике. Его нашли под завалами жилого многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.Также в ведомстве уточнили, что личным составом в безопасное место эвакуированы четверо жильцов.Ранее пресс-служба правительства ЛНР сообщала, что при ударе ВСУ по Лисичанску разрушены три верхних этажа жилой девятиэтажки, под завалами находился человек.Удары по мирной инфраструктуре населенных пунктов на территории новых регионов России ВСУ наносят регулярно. Также они бьют по мирному приграничью РФ. В феврале в Лисичанске украинскими боевиками была обстреляна пекарня. Изначально сообщалось о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15. Ранения получили минимум 10 человек, их госпитализировали. Позже стало известно, что погибли 28 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России назвали терактом атаку ВСУ на ЛисичанскСтало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по ЛисичанскуВСУ ударили по пекарне в Лисичанске: под завалами люди, есть раненые
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика (лнр), лисичанск, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости сво, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Под завалами жилого дома в Лисичанске после атаки ВСУ найден погибший
Погибшего мужчину нашли под завалами жилого дома в ЛНР после атаки Украины
16:25 19.03.2024 (обновлено: 16:46 19.03.2024)