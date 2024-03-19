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Под завалами жилого дома в Лисичанске после атаки ВСУ найден погибший - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Под завалами жилого дома в Лисичанске после атаки ВСУ найден погибший
Под завалами жилого дома в Лисичанске после атаки ВСУ найден погибший - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Под завалами жилого дома в Лисичанске после атаки ВСУ найден погибший
Мужчина погиб после обстрела вооруженными силами Украины города Лисичанск в Луганской Народной Республике. Его нашли под завалами жилого многоквартирного дома... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T16:25
2024-03-19T16:46
луганская народная республика (лнр)
лисичанск
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Мужчина погиб после обстрела вооруженными силами Украины города Лисичанск в Луганской Народной Республике. Его нашли под завалами жилого многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.Также в ведомстве уточнили, что личным составом в безопасное место эвакуированы четверо жильцов.Ранее пресс-служба правительства ЛНР сообщала, что при ударе ВСУ по Лисичанску разрушены три верхних этажа жилой девятиэтажки, под завалами находился человек.Удары по мирной инфраструктуре населенных пунктов на территории новых регионов России ВСУ наносят регулярно. Также они бьют по мирному приграничью РФ. В феврале в Лисичанске украинскими боевиками была обстреляна пекарня. Изначально сообщалось о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15. Ранения получили минимум 10 человек, их госпитализировали. Позже стало известно, что погибли 28 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России назвали терактом атаку ВСУ на ЛисичанскСтало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по ЛисичанскуВСУ ударили по пекарне в Лисичанске: под завалами люди, есть раненые
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), лисичанск, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости сво, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Под завалами жилого дома в Лисичанске после атаки ВСУ найден погибший

Погибшего мужчину нашли под завалами жилого дома в ЛНР после атаки Украины

16:25 19.03.2024 (обновлено: 16:46 19.03.2024)
 
© ГУ МЧС России по ЛНРПод завалами жилого дома в Лисичанске после атаки ВСУ найден погибший
Под завалами жилого дома в Лисичанске после атаки ВСУ найден погибший
© ГУ МЧС России по ЛНР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Мужчина погиб после обстрела вооруженными силами Украины города Лисичанск в Луганской Народной Республике. Его нашли под завалами жилого многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
"Вечером 18 марта на номер 101 города Лисичанск поступило сообщение, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины снарядом разрушены две квартиры в девятиэтажном жилом доме по проспекту Ленина. В результате аварийно-спасательных работ и разбора завалов был обнаружен мужчина без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве уточнили, что личным составом в безопасное место эвакуированы четверо жильцов.
Ранее пресс-служба правительства ЛНР сообщала, что при ударе ВСУ по Лисичанску разрушены три верхних этажа жилой девятиэтажки, под завалами находился человек.
Удары по мирной инфраструктуре населенных пунктов на территории новых регионов России ВСУ наносят регулярно. Также они бьют по мирному приграничью РФ.
В феврале в Лисичанске украинскими боевиками была обстреляна пекарня. Изначально сообщалось о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15. Ранения получили минимум 10 человек, их госпитализировали. Позже стало известно, что погибли 28 человек.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)ЛисичанскОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости СВОМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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