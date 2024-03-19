https://crimea.ria.ru/20240319/pyat-mirnykh-zhiteley-raneny-pri-atakakh-vsu-na-donetsk-i-gorlovku-1135850861.html

Пять мирных жителей ранены при атаках ВСУ на Донецк и Горловку

Пять мирных жителей ранены при атаках ВСУ на Донецк и Горловку - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Пять мирных жителей ранены при атаках ВСУ на Донецк и Горловку

Женщина и четыре мужчины пострадали в Донецке и Горловке в результате ударов украинских боевиков во вторник. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T20:28

2024-03-19T20:28

2024-03-19T20:30

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горловка

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

события в донбассе

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Женщина и четыре мужчины пострадали в Донецке и Горловке в результате ударов украинских боевиков во вторник. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Он отметил, что раненые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницы.Кроме того, обстрелами повреждены девять жилых домов в Петровском районе Донецка, в Никитовском районе Горловки, а также один автомобиль. По его данным, во вторник зафиксировано 12 обстрелов, боевики выпустили по мирным районам 33 боеприпаса, а также применяли ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударные БПЛА.Ранее сообщалось, что при ударе ВСУ по Лисичанску разрушены три верхних этажа жилой девятиэтажки, под завалами был обнаружен погибший мужчина. Кроме того, в безопасное место эвакуированы четверо жильцов.Удары по мирной инфраструктуре населенных пунктов на территории новых регионов России ВСУ наносят регулярно. Также они бьют по мирному приграничью РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Помогал спасать людей: член самообороны погиб при ударе ВСУ по ГрайворонуВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человекВСУ ударили по Донецку: погибли трое детей

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горловка

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2024

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донецк, горловка, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, события в донбассе, происшествия, обстрелы всу, новости