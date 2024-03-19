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Пять мирных жителей ранены при атаках ВСУ на Донецк и Горловку - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Пять мирных жителей ранены при атаках ВСУ на Донецк и Горловку
Пять мирных жителей ранены при атаках ВСУ на Донецк и Горловку - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Пять мирных жителей ранены при атаках ВСУ на Донецк и Горловку
Женщина и четыре мужчины пострадали в Донецке и Горловке в результате ударов украинских боевиков во вторник. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T20:28
2024-03-19T20:30
донецк
горловка
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
события в донбассе
происшествия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Женщина и четыре мужчины пострадали в Донецке и Горловке в результате ударов украинских боевиков во вторник. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Он отметил, что раненые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницы.Кроме того, обстрелами повреждены девять жилых домов в Петровском районе Донецка, в Никитовском районе Горловки, а также один автомобиль. По его данным, во вторник зафиксировано 12 обстрелов, боевики выпустили по мирным районам 33 боеприпаса, а также применяли ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударные БПЛА.Ранее сообщалось, что при ударе ВСУ по Лисичанску разрушены три верхних этажа жилой девятиэтажки, под завалами был обнаружен погибший мужчина. Кроме того, в безопасное место эвакуированы четверо жильцов.Удары по мирной инфраструктуре населенных пунктов на территории новых регионов России ВСУ наносят регулярно. Также они бьют по мирному приграничью РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Помогал спасать людей: член самообороны погиб при ударе ВСУ по ГрайворонуВСУ ударили по жилой девятиэтажке в Лисичанске – под завалами человекВСУ ударили по Донецку: погибли трое детей
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РИА Новости Крым
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донецк, горловка, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, события в донбассе, происшествия, обстрелы всу, новости
Пять мирных жителей ранены при атаках ВСУ на Донецк и Горловку

Пять мирных жителей ранены в Донецке и Горловке после ударов ВСУ - Пушилин

20:28 19.03.2024 (обновлено: 20:30 19.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкОдна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Женщина и четыре мужчины пострадали в Донецке и Горловке в результате ударов украинских боевиков во вторник. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что раненые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницы.
"В Петровском районе Донецка при обстреле пострадала женщина 1936 года рождения. В Кировском районе боеприпасом, сброшенным с беспилотника ВФУ, ранены двое мужчин. В результате обстрела в Центрально-Городском районе Горловки получили ранения мужчины 1951 и 1983 годов рождения", - написал Пушилин в своем Telegram.
Кроме того, обстрелами повреждены девять жилых домов в Петровском районе Донецка, в Никитовском районе Горловки, а также один автомобиль.
По его данным, во вторник зафиксировано 12 обстрелов, боевики выпустили по мирным районам 33 боеприпаса, а также применяли ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударные БПЛА.
Ранее сообщалось, что при ударе ВСУ по Лисичанску разрушены три верхних этажа жилой девятиэтажки, под завалами был обнаружен погибший мужчина. Кроме того, в безопасное место эвакуированы четверо жильцов.
Удары по мирной инфраструктуре населенных пунктов на территории новых регионов России ВСУ наносят регулярно. Также они бьют по мирному приграничью РФ.
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ДонецкГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинСобытия в ДонбассеПроисшествияОбстрелы ВСУНовости
 
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