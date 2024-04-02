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Дроны ВСУ атаковали предприятия в Татарстане: есть пострадавшие
Дроны ВСУ атаковали предприятия в Татарстане: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Дроны ВСУ атаковали предприятия в Татарстане: есть пострадавшие
Предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск в Татарстане подверглись атаке беспилотников, технологический процесс не нарушен, но есть пострадавшие. Об этом... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T08:28
2024-04-02T08:28
2024-04-02T08:40
татарстан
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск в Татарстане подверглись атаке беспилотников, технологический процесс не нарушен, но есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики Рустама Минниханова.По данным Telegram-канала особой экономической зоны "Алабуга", атака была предпринята в 5:45 2 апреля.Экстренные службы находятся в повышенной готовности. Главу республики Рустама Минниханова оперативно информируют о происходящем. Власти Татарстана просят граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.Накануне вечером средства ПВО Вооруженных сил России перехватили шесть вражеских дронов над акваторией Черного моря.31 марта силы противовоздушной обороны отразили атаку трех украинских беспилотников на Ярославскую область.В среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по селу в Брянской области - ранен подростокУдар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсадыДва человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР
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татарстан, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, всу (вооруженные силы украины), новости
Дроны ВСУ атаковали предприятия в Татарстане: есть пострадавшие
Два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на предприятия в Татарстане – власти
08:28 02.04.2024 (обновлено: 08:40 02.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск в Татарстане подверглись атаке беспилотников, технологический процесс не нарушен, но есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики Рустама Минниханова.
"Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала особой экономической зоны "Алабуга", атака была предпринята в 5:45 2 апреля.
"Сегодня в 5:45 утра был нанесен удар по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранены". - сказано в сообщении.
Экстренные службы находятся в повышенной готовности. Главу республики Рустама Минниханова оперативно информируют о происходящем. Власти Татарстана просят граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
В среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода
, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.
ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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