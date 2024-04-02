https://crimea.ria.ru/20240402/drony-vsu-atakovali-predpriyatiya-v-tatarstane-est-postradavshie-1136207679.html

Дроны ВСУ атаковали предприятия в Татарстане: есть пострадавшие

Дроны ВСУ атаковали предприятия в Татарстане: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Дроны ВСУ атаковали предприятия в Татарстане: есть пострадавшие

Предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск в Татарстане подверглись атаке беспилотников, технологический процесс не нарушен, но есть пострадавшие. Об этом... РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T08:28

2024-04-02T08:28

2024-04-02T08:40

татарстан

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111461/33/1114613361_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_1171d3ff88fc38d2360b2db460619886.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск в Татарстане подверглись атаке беспилотников, технологический процесс не нарушен, но есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики Рустама Минниханова.По данным Telegram-канала особой экономической зоны "Алабуга", атака была предпринята в 5:45 2 апреля.Экстренные службы находятся в повышенной готовности. Главу республики Рустама Минниханова оперативно информируют о происходящем. Власти Татарстана просят граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.Накануне вечером средства ПВО Вооруженных сил России перехватили шесть вражеских дронов над акваторией Черного моря.31 марта силы противовоздушной обороны отразили атаку трех украинских беспилотников на Ярославскую область.В среду украинский беспилотник врезался в административное здание Белгорода, в результате чего множественные осколочные ранения получила женщина.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по селу в Брянской области - ранен подростокУдар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсадыДва человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР

татарстан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татарстан, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, всу (вооруженные силы украины), новости