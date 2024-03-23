https://crimea.ria.ru/20240323/dvoe-pogibli-i-tri-cheloveka-raneny-v-khersonskoy-oblasti-pri-obstrelakh-vsu-1135980442.html

Двое погибли и три человека ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ

Двое погибли и три человека ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Двое погибли и три человека ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ

Двое погибли и три человека ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T22:04

2024-03-23T22:04

2024-03-23T22:22

владимир сальдо

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Двое погибли и три человека ранены в Херсонской области при обстрелах ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо."Сегодня украинские террористы особенно остервенело обстреливали Херсонщину. В поселке Новая Маячка загорелась автогазозаправочная станция, погибли два человека. Спасатели продолжают тушить возгорание. В селе Старая Збурьевка обстрелян рынок, ранены три человека, один из них в тяжелом состоянии доставлен в Скадовскую центральную городскую больницу", - написал он в своем ТГ-канале.По информации губернатора, дважды за день прилетами были повреждены распределительные газопроводы в Новой Каховке. Ремонтники Херсоноблгаза оперативно устранили повреждения, газоснабжение восстановлено.

https://crimea.ria.ru/20240323/na-khersonschine-kakhovka-ostalas-bez-sveta-i-gaza-iz-za-udara-vsu-1135969437.html

херсонская область

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владимир сальдо, херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости