Рейтинг@Mail.ru
На Херсонщине Каховка осталась без света и газа из-за удара ВСУ - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240323/na-khersonschine-kakhovka-ostalas-bez-sveta-i-gaza-iz-za-udara-vsu-1135969437.html
На Херсонщине Каховка осталась без света и газа из-за удара ВСУ
На Херсонщине Каховка осталась без света и газа из-за удара ВСУ - РИА Новости Крым, 23.03.2024
На Херсонщине Каховка осталась без света и газа из-за удара ВСУ
Город Каховка и часть сел Херсонской области остались без газа и электричества в результате обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T15:29
2024-03-23T15:29
владимир сальдо
херсонская область
общество
каховка
электросети
отключение электроэнергии
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133379966_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_61920d55fae057d241e02edf3c58e0a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Город Каховка и часть сел Херсонской области остались без газа и электричества в результате обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.ВСУ также атаковали дронами и обстреляли снарядами села Любимовка, Васильевка и Чернянка. Пострадавших нет, но нанесены повреждения постройкам и технике, уточнил Салдьдо.На данный момент проводится ремонт поврежденных электросетей и оборудования. Ремонтно-восстановительные работы на газовом распределительном пункте запланированы на 25 марта, добавил губернатор.На этой неделе украинские боевики сбросили три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Никто не пострадал. Повреждения получили окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, крыша терапевтического отделения. Кроме того, дроны ВСУ атаковали автогазозаправочную станцию в Каховке и пожарный автомобиль, который прибыл на место возгорания.
херсонская область
каховка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133379966_49:0:1184:851_1920x0_80_0_0_193b933c6780127d15924c927bfbaf6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, херсонская область, общество, каховка, электросети, отключение электроэнергии, новости, всу (вооруженные силы украины)
На Херсонщине Каховка осталась без света и газа из-за удара ВСУ

Каховка и часть сел Херсонской области остались без света и газа после удара ВСУ – Сальдо

15:29 23.03.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевЭнергосистема Севастополя
Энергосистема Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Город Каховка и часть сел Херсонской области остались без газа и электричества в результате обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Каховский муниципальный округ вчера сильно пострадал от обстрелов украинских террористов. Из-за повреждения газораспределительного пункта и электроподстанции Каховка и часть населенных пунктов округа остались без газа и электричества", - написал он в своем Telegram-канале.
ВСУ также атаковали дронами и обстреляли снарядами села Любимовка, Васильевка и Чернянка. Пострадавших нет, но нанесены повреждения постройкам и технике, уточнил Салдьдо.
На данный момент проводится ремонт поврежденных электросетей и оборудования. Ремонтно-восстановительные работы на газовом распределительном пункте запланированы на 25 марта, добавил губернатор.
На этой неделе украинские боевики сбросили три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Никто не пострадал. Повреждения получили окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, крыша терапевтического отделения. Кроме того, дроны ВСУ атаковали автогазозаправочную станцию в Каховке и пожарный автомобиль, который прибыл на место возгорания.
 
Владимир СальдоХерсонская областьОбществоКаховкаЭлектросетиОтключение электроэнергииНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08Корабль "Союз МС-25" вышел на орбиту
16:42Голикова рассказа о состоянии пострадавших в "Крокусе" взрослых и детей
16:23Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133 – СК
16:23Врагам России не удастся поселить страх в обществе – Аксенов
15:58Дополнительные антитеррористические меры введены во всех регионах – Путин
15:49Путин: для напавших на "Крокус" террористов подготовили "окно" на Украине
15:43Путин: мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей
15:36Установим и покараем каждого: Путин о теракте в Подмосковье
15:32Путин объявил 24 марта днем траура по погибшим в "Крокусе"
15:29На Херсонщине Каховка осталась без света и газа из-за удара ВСУ
15:22Почти 700 боевиков и сгоревшая техника: потери ВСУ за сутки
15:02"Стреляют, бежим": крымчанка рассказала о трагедии в "Крокус Сити Холл"
14:48Две украинские установки С-300 уничтожены в зоне спецоперации
14:28Армия России освободила село Красное в ДНР
14:08Полмиллиона за теракт: один из нападавших на "Крокус" дал показания
13:53Крым скорбит: в городах почтили память погибших в "Крокусе"
13:14Очередь у Крымского моста выросла почти в два раза
12:54Число погибших в "Крокусе" превысило 100 человек
12:49Число жертв теракта в "Крокусе" будет значительно расти – губернатор
12:29Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник
Лента новостейМолния