https://crimea.ria.ru/20240323/na-khersonschine-kakhovka-ostalas-bez-sveta-i-gaza-iz-za-udara-vsu-1135969437.html
На Херсонщине Каховка осталась без света и газа из-за удара ВСУ
На Херсонщине Каховка осталась без света и газа из-за удара ВСУ - РИА Новости Крым, 23.03.2024
На Херсонщине Каховка осталась без света и газа из-за удара ВСУ
Город Каховка и часть сел Херсонской области остались без газа и электричества в результате обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T15:29
2024-03-23T15:29
2024-03-23T15:29
владимир сальдо
херсонская область
общество
каховка
электросети
отключение электроэнергии
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Город Каховка и часть сел Херсонской области остались без газа и электричества в результате обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.ВСУ также атаковали дронами и обстреляли снарядами села Любимовка, Васильевка и Чернянка. Пострадавших нет, но нанесены повреждения постройкам и технике, уточнил Салдьдо.На данный момент проводится ремонт поврежденных электросетей и оборудования. Ремонтно-восстановительные работы на газовом распределительном пункте запланированы на 25 марта, добавил губернатор.На этой неделе украинские боевики сбросили три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Никто не пострадал. Повреждения получили окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, крыша терапевтического отделения. Кроме того, дроны ВСУ атаковали автогазозаправочную станцию в Каховке и пожарный автомобиль, который прибыл на место возгорания.
херсонская область
каховка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир сальдо, херсонская область, общество, каховка, электросети, отключение электроэнергии, новости, всу (вооруженные силы украины)
На Херсонщине Каховка осталась без света и газа из-за удара ВСУ
Каховка и часть сел Херсонской области остались без света и газа после удара ВСУ – Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Город Каховка и часть сел Херсонской области остались без газа и электричества в результате обстрела со стороны украинских боевиков, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Каховский муниципальный округ вчера сильно пострадал от обстрелов украинских террористов. Из-за повреждения газораспределительного пункта и электроподстанции Каховка и часть населенных пунктов округа остались без газа и электричества", - написал он в своем Telegram-канале.
ВСУ также атаковали дронами и обстреляли снарядами села Любимовка, Васильевка и Чернянка. Пострадавших нет, но нанесены повреждения постройкам и технике, уточнил Салдьдо.
На данный момент проводится ремонт поврежденных электросетей и оборудования. Ремонтно-восстановительные работы на газовом распределительном пункте запланированы на 25 марта, добавил губернатор.
На этой неделе украинские боевики сбросили три боеприпаса на Каховскую центральную районную больницу. Никто не пострадал. Повреждения получили окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, крыша терапевтического отделения. Кроме того, дроны ВСУ атаковали автогазозаправочную станцию в Каховке и пожарный автомобиль, который прибыл на место возгорания.