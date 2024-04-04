https://crimea.ria.ru/20240404/dobili-ranenogo-drony-vsu-atakovali-gazel-s-produktami-na-khersonschine-1136276303.html

Добили раненого: дроны ВСУ атаковали ГАЗель с продуктами на Херсонщине

Добили раненого: дроны ВСУ атаковали ГАЗель с продуктами на Херсонщине - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Добили раненого: дроны ВСУ атаковали ГАЗель с продуктами на Херсонщине

Два человека погибли в результате атаки украинских дронов по перевозившему продукты грузовику на левобережье Херсонской области. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T11:27

2024-04-04T11:27

2024-04-04T11:27

херсонская область

происшествия

обстрелы всу

андрей алексеенко

новые регионы россии

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате атаки украинских дронов по перевозившему продукты грузовику на левобережье Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Он подчеркнул, что произошедшее "выходит за рамки добра и зла" и является преступлением, по которому "не может быть срока давности"."Это изуверское, поражающее своей жестокостью убийство двоих мирных людей, которые везли в магазин в село Бабино воду и продукты, – написал в своем Telegram-канале Алексеенко. – Украинский дрон ударил ГАЗель на желто-синих номерах в дверь водителя".Более того, после первой атаки украинские боевики добили пассажира, которому посчастливилось выжить.Во вторник ВСУ обстреляли Каховку и нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка Херсонской области. В результате были госпитализированы три человека. Ударами разрушена больница, повреждена инфраструктура.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Минувшим вечером в Донецке погибла мирная жительница, еще трое женщин получили ранения из-за обстрелов украинских боевиков. 24 марта в поселке Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела ВСУ загорелась автозаправочная станция. Погибли два человека. Еще одна женщина была ранена при обстреле поселка Алешки. В конце марта в Каховке украинские боевики с дрона ударили по машине скорой помощи, в которой в момент обстрела находился тяжелобольной ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять украинских дронов сбиты над регионами России за ночьОтрезали от трех направлений: "Ураган" уничтожил важный для ВСУ мостЖенщина скончалась в больнице после удара ВСУ по селу в Курской области

херсонская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, обстрелы всу, андрей алексеенко, новые регионы россии, общество, новости