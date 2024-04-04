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Добили раненого: дроны ВСУ атаковали ГАЗель с продуктами на Херсонщине
Добили раненого: дроны ВСУ атаковали ГАЗель с продуктами на Херсонщине - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Добили раненого: дроны ВСУ атаковали ГАЗель с продуктами на Херсонщине
Два человека погибли в результате атаки украинских дронов по перевозившему продукты грузовику на левобережье Херсонской области. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T11:27
2024-04-04T11:27
2024-04-04T11:27
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
андрей алексеенко
новые регионы россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате атаки украинских дронов по перевозившему продукты грузовику на левобережье Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Он подчеркнул, что произошедшее "выходит за рамки добра и зла" и является преступлением, по которому "не может быть срока давности"."Это изуверское, поражающее своей жестокостью убийство двоих мирных людей, которые везли в магазин в село Бабино воду и продукты, – написал в своем Telegram-канале Алексеенко. – Украинский дрон ударил ГАЗель на желто-синих номерах в дверь водителя".Более того, после первой атаки украинские боевики добили пассажира, которому посчастливилось выжить.Во вторник ВСУ обстреляли Каховку и нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка Херсонской области. В результате были госпитализированы три человека. Ударами разрушена больница, повреждена инфраструктура.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Минувшим вечером в Донецке погибла мирная жительница, еще трое женщин получили ранения из-за обстрелов украинских боевиков. 24 марта в поселке Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела ВСУ загорелась автозаправочная станция. Погибли два человека. Еще одна женщина была ранена при обстреле поселка Алешки. В конце марта в Каховке украинские боевики с дрона ударили по машине скорой помощи, в которой в момент обстрела находился тяжелобольной ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять украинских дронов сбиты над регионами России за ночьОтрезали от трех направлений: "Ураган" уничтожил важный для ВСУ мостЖенщина скончалась в больнице после удара ВСУ по селу в Курской области
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, происшествия, обстрелы всу, андрей алексеенко, новые регионы россии, общество, новости
Добили раненого: дроны ВСУ атаковали ГАЗель с продуктами на Херсонщине
Два человека погибли при атаке дронов ВСУ на грузовик с продуктами в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате атаки украинских дронов по перевозившему продукты грузовику на левобережье Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Он подчеркнул, что произошедшее "выходит за рамки добра и зла" и является преступлением, по которому "не может быть срока давности".
"Это изуверское, поражающее своей жестокостью убийство двоих мирных людей, которые везли в магазин в село Бабино воду и продукты, – написал в своем Telegram-канале Алексеенко. – Украинский дрон ударил ГАЗель на желто-синих номерах в дверь водителя".
Более того, после первой атаки украинские боевики добили пассажира, которому посчастливилось выжить.
"Он даже успел отползти и наложить жгут на раненую ногу. Его хладнокровно добили на дороге, не пожалев второго дрона, – продолжил Алксеенко. - Потом, когда на место из села прибыли люди, чтобы помочь, украинские террористы нанесли удар и по ним".
Во вторник ВСУ обстреляли Каховку и нанесли ракетный удар по поселку Новая Маячка Херсонской области. В результате были госпитализированы три человека
. Ударами разрушена больница, повреждена инфраструктура.
ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Минувшим вечером в Донецке погибла мирная жительница
, еще трое женщин получили ранения из-за обстрелов украинских боевиков. 24 марта в поселке Новая Маячка Херсонской области в результате обстрела ВСУ загорелась автозаправочная станция. Погибли
два человека. Еще одна женщина была ранена
при обстреле поселка Алешки. В конце марта в Каховке украинские боевики с дрона ударили по машине скорой помощи
, в которой в момент обстрела находился тяжелобольной ребенок.
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