https://crimea.ria.ru/20240218/iz-za-detonatsii-kassetnykh-boepripasov-raneny-shest-mirnykh-zhiteley-1135033025.html

Из-за детонации кассетных боеприпасов ранены шесть мирных жителей

Из-за детонации кассетных боеприпасов ранены шесть мирных жителей - РИА Новости Крым, 18.02.2024

Из-за детонации кассетных боеприпасов ранены шесть мирных жителей

В результате детонации украинских кассетных боеприпасов на территории ДНР ранены шесть мирных жителей, из них трое детей. Об этом сообщил глава региона Денис... РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T17:24

2024-02-18T17:24

2024-02-18T17:29

денис пушилин

новости

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В результате детонации украинских кассетных боеприпасов на территории ДНР ранены шесть мирных жителей, из них трое детей. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул глава региона.Обстрелами со стороны ВФУ повреждены шесть жилых домов в Ворошиловском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, а также Дом детского творчества в Ворошиловском районе столицы региона. Враг применял ствольную артиллерию калибром 155 мм, а также РСЗО 122 мм (шрапнель) производства Словакии, ударные БПЛА, уточнил Пушилин.Накануне четыре человека погибли при обрушении дома в донецком селе Пантелеймоновка после удара ВСУ. Среди пострадавших есть дети – девочка 2013-го и мальчик 2015 года рождения.ВСУ регулярно наносят удары по мирным объектам на территории новых регионов России, а также российского приграничья. Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля.Читайте на РИА Новости Крым:ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчинаВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетовВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, новости, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу