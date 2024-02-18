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Из-за детонации кассетных боеприпасов ранены шесть мирных жителей - РИА Новости Крым, 18.02.2024
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Из-за детонации кассетных боеприпасов ранены шесть мирных жителей
Из-за детонации кассетных боеприпасов ранены шесть мирных жителей - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Из-за детонации кассетных боеприпасов ранены шесть мирных жителей
В результате детонации украинских кассетных боеприпасов на территории ДНР ранены шесть мирных жителей, из них трое детей. Об этом сообщил глава региона Денис... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T17:24
2024-02-18T17:29
денис пушилин
новости
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В результате детонации украинских кассетных боеприпасов на территории ДНР ранены шесть мирных жителей, из них трое детей. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул глава региона.Обстрелами со стороны ВФУ повреждены шесть жилых домов в Ворошиловском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, а также Дом детского творчества в Ворошиловском районе столицы региона. Враг применял ствольную артиллерию калибром 155 мм, а также РСЗО 122 мм (шрапнель) производства Словакии, ударные БПЛА, уточнил Пушилин.Накануне четыре человека погибли при обрушении дома в донецком селе Пантелеймоновка после удара ВСУ. Среди пострадавших есть дети – девочка 2013-го и мальчик 2015 года рождения.ВСУ регулярно наносят удары по мирным объектам на территории новых регионов России, а также российского приграничья. Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля.Читайте на РИА Новости Крым:ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчинаВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетовВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина
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Новости
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РИА Новости Крым
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денис пушилин, новости, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Из-за детонации кассетных боеприпасов ранены шесть мирных жителей

Трое детей и трое взрослых ранены из-за детонации кассетных боеприпасов в ДНР

17:24 18.02.2024 (обновлено: 17:29 18.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В результате детонации украинских кассетных боеприпасов на территории ДНР ранены шесть мирных жителей, из них трое детей. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"В Киевском районе Донецка на мине ПФМ "Лепесток" подорвался мужчина 1968 года рождения. В Горловке сдетонировал ранее неразорвавшийся суббоеприпас – ранения получили мужчина 1968 года рождения и женщина 1966 года рождения. В Пантелеймоновке в результате детонации суббоеприпаса ранены трое детей – мальчики 2012, 2013, 2014 годов рождения. Их состояние оценивается как тяжелое", – написал Пушилин в своем ТГ-канале.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул глава региона.
Обстрелами со стороны ВФУ повреждены шесть жилых домов в Ворошиловском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, а также Дом детского творчества в Ворошиловском районе столицы региона. Враг применял ствольную артиллерию калибром 155 мм, а также РСЗО 122 мм (шрапнель) производства Словакии, ударные БПЛА, уточнил Пушилин.
Накануне четыре человека погибли при обрушении дома в донецком селе Пантелеймоновка после удара ВСУ. Среди пострадавших есть дети – девочка 2013-го и мальчик 2015 года рождения.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным объектам на территории новых регионов России, а также российского приграничья. Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля.
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Денис ПушилинНовостиНовые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Скорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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