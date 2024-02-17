https://crimea.ria.ru/20240217/dvukhetazhnyy-dom-rukhnul-pri-obstrele-vsu-sela-v-dnr-sredi-zhertv---deti-1135011624.html

Двухэтажный дом рухнул при обстреле ВСУ села в ДНР: среди жертв - дети

Двухэтажный дом рухнул при обстреле ВСУ села в ДНР: среди жертв - дети - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Двухэтажный дом рухнул при обстреле ВСУ села в ДНР: среди жертв - дети

Четыре человека погибли при обрушении дома в донецком селе Пантелеймоновка после удара ВСУ. Как сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, среди РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T13:11

2024-02-17T13:11

2024-02-17T13:35

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли при обрушении дома в донецком селе Пантелеймоновка после удара ВСУ. Как сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, среди погибших есть ребенок. Как уточнил глава Ясиноватского округа Дмитрий Шевченко, среди пострадавших также есть дети - девочка 2013-го и мальчик 2015 года рождения. По данным Шевченко, обстрел населенного пункта произошел ранним утром 17 февраля, когда многие жители еще спали. К этому времени разбор завалов окончен. ВСУ регулярно наносят удары по мирным объектам на территории новых регионов России, а также российского приграничья. Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля. Читайте на РИА Новости Крым:ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчинаАтаки на Крым: изменит ли новое руководство ВСУ стратегию действийВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия