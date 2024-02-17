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Двухэтажный дом рухнул при обстреле ВСУ села в ДНР: среди жертв - дети
Двухэтажный дом рухнул при обстреле ВСУ села в ДНР: среди жертв - дети - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Двухэтажный дом рухнул при обстреле ВСУ села в ДНР: среди жертв - дети
Четыре человека погибли при обрушении дома в донецком селе Пантелеймоновка после удара ВСУ. Как сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, среди РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T13:11
2024-02-17T13:11
2024-02-17T13:35
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли при обрушении дома в донецком селе Пантелеймоновка после удара ВСУ. Как сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, среди погибших есть ребенок. Как уточнил глава Ясиноватского округа Дмитрий Шевченко, среди пострадавших также есть дети - девочка 2013-го и мальчик 2015 года рождения. По данным Шевченко, обстрел населенного пункта произошел ранним утром 17 февраля, когда многие жители еще спали. К этому времени разбор завалов окончен. ВСУ регулярно наносят удары по мирным объектам на территории новых регионов России, а также российского приграничья. Шесть человек погибли, в том числе годовалый ребенок, еще 17 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля. Читайте на РИА Новости Крым:ВСУ снова обстреляли Белгородскую область - ранен мужчинаАтаки на Крым: изменит ли новое руководство ВСУ стратегию действийВСУ бьют артиллерией по гражданским: в Херсонской области 35 прилетов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия
Двухэтажный дом рухнул при обстреле ВСУ села в ДНР: среди жертв - дети
Четверо погибли при обрушении дома в окрестностях Ясиноватой после удара ВСУ - власти
13:11 17.02.2024 (обновлено: 13:35 17.02.2024)