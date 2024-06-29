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Воздушная атака на Севастополь – работает ПВО - РИА Новости Крым, 29.06.2024
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Воздушная атака на Севастополь – работает ПВО
Воздушная атака на Севастополь – работает ПВО - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Воздушная атака на Севастополь – работает ПВО
В Севастополе работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T09:11
2024-06-29T09:21
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атаки всу на крым
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
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РИА Новости Крым
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5
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севастополь, новости крыма, атаки всу на крым, михаил развожаев, пво, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Воздушная атака на Севастополь – работает ПВО

В Севастополе работает ПВО – военные уничтожают воздушные цели

09:11 29.06.2024 (обновлено: 09:21 29.06.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"В Севастополе работает работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности️", – написал он в своем ТГ-канале.

Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

"Главное – не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", – подчеркнул он.

 
СевастопольНовости КрымаАтаки ВСУ на КрымМихаил РазвожаевПВОБезопасностьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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