https://crimea.ria.ru/20240629/vozdushnaya-ataka-na-sevastopol---rabotaet-pvo-1138449590.html

Воздушная атака на Севастополь – работает ПВО

Воздушная атака на Севастополь – работает ПВО - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Воздушная атака на Севастополь – работает ПВО

В Севастополе работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T09:11

2024-06-29T09:11

2024-06-29T09:21

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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