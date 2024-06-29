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Воздушная атака на Севастополь – работает ПВО
Воздушная атака на Севастополь – работает ПВО - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Воздушная атака на Севастополь – работает ПВО
В Севастополе работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T09:11
2024-06-29T09:11
2024-06-29T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости крыма, атаки всу на крым, михаил развожаев, пво, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Воздушная атака на Севастополь – работает ПВО
В Севастополе работает ПВО – военные уничтожают воздушные цели
09:11 29.06.2024 (обновлено: 09:21 29.06.2024)