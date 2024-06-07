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В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удара

В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удара - РИА Новости Крым, 07.06.2024

В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удара

Четвертый погибший извлечен из-под завалов дома после ракетного удара ВСУ о Луганску. Выросло и число раненых. Об этом сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T15:59

2024-06-07T15:59

2024-06-07T16:02

луганск

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Четвертый погибший извлечен из-под завалов дома после ракетного удара ВСУ о Луганску. Выросло и число раненых. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики со ссылкой на регионального министра здравоохранения Наталию Пащенко.Луганск был атакован ВСУ около 11:00 в пятницу. Изначально было известно о 22 раненых. По данным Минобороны, ВСУ выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбиты силами ПВО. В результате обрушился подъезд одной из многоэтажек. По данным МЧС России, под завалами нашли тела трех человек, еще семерых удалось спасти. Председателем правительства ЛНР введен режим ЧС регионального уровня.Ранее Пащенко сообщала о 35 пострадавших. Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали подробности ракетного удара по ЛуганскуТри человека погибли при ударе по Луганску из ATACMSВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS

луганск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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