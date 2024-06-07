https://crimea.ria.ru/20240607/v-luganske-vyroslo-chislo-zhertv-i-ranenykh-ot-raketnogo-udara-1137941522.html
В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удара
В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удара - РИА Новости Крым, 07.06.2024
В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удара
Четвертый погибший извлечен из-под завалов дома после ракетного удара ВСУ о Луганску. Выросло и число раненых. Об этом сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T15:59
2024-06-07T15:59
2024-06-07T16:02
луганск
луганская народная республика (лнр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
наталия пащенко
происшествия
ракеты atacms
обстрелы всу
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/07/1137940983_0:0:1177:662_1920x0_80_0_0_68a660b35cc056b30927dd15f8908434.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Четвертый погибший извлечен из-под завалов дома после ракетного удара ВСУ о Луганску. Выросло и число раненых. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики со ссылкой на регионального министра здравоохранения Наталию Пащенко.Луганск был атакован ВСУ около 11:00 в пятницу. Изначально было известно о 22 раненых. По данным Минобороны, ВСУ выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбиты силами ПВО. В результате обрушился подъезд одной из многоэтажек. По данным МЧС России, под завалами нашли тела трех человек, еще семерых удалось спасти. Председателем правительства ЛНР введен режим ЧС регионального уровня.Ранее Пащенко сообщала о 35 пострадавших. Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали подробности ракетного удара по ЛуганскуТри человека погибли при ударе по Луганску из ATACMSВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS
луганск
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/07/1137940983_13:0:936:692_1920x0_80_0_0_bb196de08f45c3311e1d8fa0da3a56c6.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, наталия пащенко, происшествия, ракеты atacms, обстрелы всу, новости, новые регионы россии
В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удара
После ракетного удара ВСУ из-под завалов дома в Луганске извлечен еще один погибший
15:59 07.06.2024 (обновлено: 16:02 07.06.2024)