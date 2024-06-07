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В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удара - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удара
В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удара - РИА Новости Крым, 07.06.2024
В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удара
Четвертый погибший извлечен из-под завалов дома после ракетного удара ВСУ о Луганску. Выросло и число раненых. Об этом сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T15:59
2024-06-07T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Четвертый погибший извлечен из-под завалов дома после ракетного удара ВСУ о Луганску. Выросло и число раненых. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики со ссылкой на регионального министра здравоохранения Наталию Пащенко.Луганск был атакован ВСУ около 11:00 в пятницу. Изначально было известно о 22 раненых. По данным Минобороны, ВСУ выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбиты силами ПВО. В результате обрушился подъезд одной из многоэтажек. По данным МЧС России, под завалами нашли тела трех человек, еще семерых удалось спасти. Председателем правительства ЛНР введен режим ЧС регионального уровня.Ранее Пащенко сообщала о 35 пострадавших. Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали подробности ракетного удара по ЛуганскуТри человека погибли при ударе по Луганску из ATACMSВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS
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луганск, луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, наталия пащенко, происшествия, ракеты atacms, обстрелы всу, новости, новые регионы россии
В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удара

После ракетного удара ВСУ из-под завалов дома в Луганске извлечен еще один погибший

15:59 07.06.2024 (обновлено: 16:02 07.06.2024)
 
© МЧС РоссииСпасатели на месте обрушения дома в Луганске после ракетного удара ВСУ
Спасатели на месте обрушения дома в Луганске после ракетного удара ВСУ
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Четвертый погибший извлечен из-под завалов дома после ракетного удара ВСУ о Луганску. Выросло и число раненых. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики со ссылкой на регионального министра здравоохранения Наталию Пащенко.
Луганск был атакован ВСУ около 11:00 в пятницу. Изначально было известно о 22 раненых. По данным Минобороны, ВСУ выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбиты силами ПВО. В результате обрушился подъезд одной из многоэтажек. По данным МЧС России, под завалами нашли тела трех человек, еще семерых удалось спасти. Председателем правительства ЛНР введен режим ЧС регионального уровня.
"Из-под завалов рухнувшего подъезда в пятиэтажке на Ватутина извлечены тела четырех погибших мирных жителей столицы республики. В результате ракетного удара пострадали 43 человека, из них четверо детей", - говорится в сообщении.
Ранее Пащенко сообщала о 35 пострадавших.
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