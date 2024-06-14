В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки
После удара ВСУ в Шебекино обрушился подъезд многоэтажки – есть раненые
15:55 14.06.2024 (обновлено: 16:01 14.06.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В городе Шебекино Белгородской области в результате вражеского обстрела рухнул подъезд многоквартирного дома. Как минимум три человека пострадал, сообщил вTelegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
"Обстрел в Шебекино. Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. По предварительным данным, трое пострадавших. Все службы выехали на место. Буду информировать максимально оперативно обо всех последствиях", - написал он.
12 мая во время атаки вооруженных формирований Украины на жилой район Белгорода снаряд попал в многоэтажный дом, в результате чего обрушился один из подъездов. Во время этого террористического акта, по данным следственного комитета, погибли 17 человек, 19 получили ранения.
Из-под завалов почти сутки спасали людей. Первоначально сообщалось о пострадавших, среди которых были дети. Позже стало известно о жертвах. На месте завалов объявили угрозу нового разрушения. Позже часть здания обрушилась во время работы спасателей. К концу суток 12 мая стало известно о 13 погибших.
7 июня в результате атаки ракетами ATACMS жилых районов Луганска обрушился подъезд одной из многоэтажек. В результате четыре человека погибло, 57 пострадало.
По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В городе был объявлен режим ЧС регионального уровня.
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