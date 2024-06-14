https://crimea.ria.ru/20240614/v-shebekino-posle-obstrela-vsu-obrushilsya-podezd-mnogoetazhki-1138113697.html

В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки

В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки - РИА Новости Крым, 14.06.2024

В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки

В городе Шебекино Белгородской области в результате вражеского обстрела рухнул подъезд многоквартирного дома. Как минимум три человека пострадал, сообщил... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T15:55

2024-06-14T15:55

2024-06-14T16:01

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В городе Шебекино Белгородской области в результате вражеского обстрела рухнул подъезд многоквартирного дома. Как минимум три человека пострадал, сообщил вTelegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.12 мая во время атаки вооруженных формирований Украины на жилой район Белгорода снаряд попал в многоэтажный дом, в результате чего обрушился один из подъездов. Во время этого террористического акта, по данным следственного комитета, погибли 17 человек, 19 получили ранения.Из-под завалов почти сутки спасали людей. Первоначально сообщалось о пострадавших, среди которых были дети. Позже стало известно о жертвах. На месте завалов объявили угрозу нового разрушения. Позже часть здания обрушилась во время работы спасателей. К концу суток 12 мая стало известно о 13 погибших.7 июня в результате атаки ракетами ATACMS жилых районов Луганска обрушился подъезд одной из многоэтажек. В результате четыре человека погибло, 57 пострадало.По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В городе был объявлен режим ЧС регионального уровня.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – ГладковОбрушение дома в Белгороде после удара ВСУ – число жертв увеличилосьИз-под завалов обрушившегося дома в Белгороде достали двоих погибших

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

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