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В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки
В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки - РИА Новости Крым, 14.06.2024
В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки
В городе Шебекино Белгородской области в результате вражеского обстрела рухнул подъезд многоквартирного дома. Как минимум три человека пострадал, сообщил... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T15:55
2024-06-14T16:01
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В городе Шебекино Белгородской области в результате вражеского обстрела рухнул подъезд многоквартирного дома. Как минимум три человека пострадал, сообщил вTelegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.12 мая во время атаки вооруженных формирований Украины на жилой район Белгорода снаряд попал в многоэтажный дом, в результате чего обрушился один из подъездов. Во время этого террористического акта, по данным следственного комитета, погибли 17 человек, 19 получили ранения.Из-под завалов почти сутки спасали людей. Первоначально сообщалось о пострадавших, среди которых были дети. Позже стало известно о жертвах. На месте завалов объявили угрозу нового разрушения. Позже часть здания обрушилась во время работы спасателей. К концу суток 12 мая стало известно о 13 погибших.7 июня в результате атаки ракетами ATACMS жилых районов Луганска обрушился подъезд одной из многоэтажек. В результате четыре человека погибло, 57 пострадало.По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В городе был объявлен режим ЧС регионального уровня.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – ГладковОбрушение дома в Белгороде после удара ВСУ – число жертв увеличилосьИз-под завалов обрушившегося дома в Белгороде достали двоих погибших
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РИА Новости Крым
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, обстрелы всу
В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки

После удара ВСУ в Шебекино обрушился подъезд многоэтажки – есть раненые

15:55 14.06.2024 (обновлено: 16:01 14.06.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки
В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В городе Шебекино Белгородской области в результате вражеского обстрела рухнул подъезд многоквартирного дома. Как минимум три человека пострадал, сообщил вTelegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
"Обстрел в Шебекино. Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. По предварительным данным, трое пострадавших. Все службы выехали на место. Буду информировать максимально оперативно обо всех последствиях", - написал он.
12 мая во время атаки вооруженных формирований Украины на жилой район Белгорода снаряд попал в многоэтажный дом, в результате чего обрушился один из подъездов. Во время этого террористического акта, по данным следственного комитета, погибли 17 человек, 19 получили ранения.
Из-под завалов почти сутки спасали людей. Первоначально сообщалось о пострадавших, среди которых были дети. Позже стало известно о жертвах. На месте завалов объявили угрозу нового разрушения. Позже часть здания обрушилась во время работы спасателей. К концу суток 12 мая стало известно о 13 погибших.
7 июня в результате атаки ракетами ATACMS жилых районов Луганска обрушился подъезд одной из многоэтажек. В результате четыре человека погибло, 57 пострадало.
По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В городе был объявлен режим ЧС регионального уровня.
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Шебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковОбстрелы ВСУ
 
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