https://crimea.ria.ru/20240615/povrezhdennaya-udarom-vsu-chast-doma-v-shebekino-vosstanovleniyu-ne-podlezhit-1138135299.html

Поврежденная ударом ВСУ часть дома в Шебекино восстановлению не подлежит

Поврежденная ударом ВСУ часть дома в Шебекино восстановлению не подлежит - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Поврежденная ударом ВСУ часть дома в Шебекино восстановлению не подлежит

По предварительному заключению экспертизы, поврежденная часть 4-хподъездной секции дома в Шебекино, рухнувшая из-за удара ВСУ, не подлежит восстановлению. Об... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T14:38

2024-06-15T14:38

2024-06-15T14:38

вячеслав гладков

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

новости

выплаты и компенсации

жилье

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. По предварительному заключению экспертизы, поврежденная часть 4-хподъездной секции дома в Шебекино, рухнувшая из-за удара ВСУ, не подлежит восстановлению. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Сегодня газ, электроэнергия и вода будут подключены в тех домах, которые не разрушены: второй 4-хподъездной секции этого 5-тиэтажного дома и соседней многоэтажки. На данный момент сотрудники полиции и бойцы самообороны обеспечивают охрану имущества жильцов, подчеркнул губернатор.Тем, кто не находится в пунктах временного размещения, будут раздавать продуктовые наборы. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области и администрация Шебекинского округа формируют списки жителей пострадавшей секции дома для единовременной выплаты на каждого прописанного члена семьи в размере 10 тысяч рублей. Выплаты должны быть произведены на следующей неделе, уточнил Гладков. Тем, у кого частично или полностью повреждено имущество, будут выплачены по 50 и 100 тысяч рублей соответственно.В пятницу в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов. Тела мужчины и женщины спасатели достали из-под завалов вечером. В ночь на субботу спасатели обнаружили еще одного погибшего. Утром стало известно о пяти погибших.Читайте также на РИА Новости Крым:Подъезд многоэтажки в Белгороде обрушился из-за прямого попадания снарядаРазрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – ГладковРостовская область атакована украинскими беспилотниками самолетного типа

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, новости, выплаты и компенсации, жилье, обстрелы белгородской области