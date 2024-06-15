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Поврежденная ударом ВСУ часть дома в Шебекино восстановлению не подлежит - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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Поврежденная ударом ВСУ часть дома в Шебекино восстановлению не подлежит
Поврежденная ударом ВСУ часть дома в Шебекино восстановлению не подлежит - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Поврежденная ударом ВСУ часть дома в Шебекино восстановлению не подлежит
По предварительному заключению экспертизы, поврежденная часть 4-хподъездной секции дома в Шебекино, рухнувшая из-за удара ВСУ, не подлежит восстановлению. Об... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T14:38
2024-06-15T14:38
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
новости
выплаты и компенсации
жилье
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. По предварительному заключению экспертизы, поврежденная часть 4-хподъездной секции дома в Шебекино, рухнувшая из-за удара ВСУ, не подлежит восстановлению. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Сегодня газ, электроэнергия и вода будут подключены в тех домах, которые не разрушены: второй 4-хподъездной секции этого 5-тиэтажного дома и соседней многоэтажки. На данный момент сотрудники полиции и бойцы самообороны обеспечивают охрану имущества жильцов, подчеркнул губернатор.Тем, кто не находится в пунктах временного размещения, будут раздавать продуктовые наборы. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области и администрация Шебекинского округа формируют списки жителей пострадавшей секции дома для единовременной выплаты на каждого прописанного члена семьи в размере 10 тысяч рублей. Выплаты должны быть произведены на следующей неделе, уточнил Гладков. Тем, у кого частично или полностью повреждено имущество, будут выплачены по 50 и 100 тысяч рублей соответственно.В пятницу в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов. Тела мужчины и женщины спасатели достали из-под завалов вечером. В ночь на субботу спасатели обнаружили еще одного погибшего. Утром стало известно о пяти погибших.Читайте также на РИА Новости Крым:Подъезд многоэтажки в Белгороде обрушился из-за прямого попадания снарядаРазрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – ГладковРостовская область атакована украинскими беспилотниками самолетного типа
шебекино (город в белгородской области)
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Новости
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вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, новости, выплаты и компенсации, жилье, обстрелы белгородской области
Поврежденная ударом ВСУ часть дома в Шебекино восстановлению не подлежит

Поврежденная из-за обстрела ВСУ часть дома в Шебекино восстановлению не подлежит – Гладков

14:38 15.06.2024
 
© МЧС РоссииИз-под завалов дома в Шебекино спасены два человека
Из-под завалов дома в Шебекино спасены два человека
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. По предварительному заключению экспертизы, поврежденная часть 4-хподъездной секции дома в Шебекино, рухнувшая из-за удара ВСУ, не подлежит восстановлению. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Предварительное заключение экспертизы – поврежденная часть 4-хподъездной секции дома восстановлению не подлежит. Поэтому начиная с сегодняшнего дня администрация Шебекинского округа совместно с МЧС будет оказывать помощь в вывозе имущества жителей поврежденного дома", – написал Гладков в своем ТГ-канале.

Сегодня газ, электроэнергия и вода будут подключены в тех домах, которые не разрушены: второй 4-хподъездной секции этого 5-тиэтажного дома и соседней многоэтажки. На данный момент сотрудники полиции и бойцы самообороны обеспечивают охрану имущества жильцов, подчеркнул губернатор.
Тем, кто не находится в пунктах временного размещения, будут раздавать продуктовые наборы. Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области и администрация Шебекинского округа формируют списки жителей пострадавшей секции дома для единовременной выплаты на каждого прописанного члена семьи в размере 10 тысяч рублей. Выплаты должны быть произведены на следующей неделе, уточнил Гладков. Тем, у кого частично или полностью повреждено имущество, будут выплачены по 50 и 100 тысяч рублей соответственно.
В пятницу в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов. Тела мужчины и женщины спасатели достали из-под завалов вечером. В ночь на субботу спасатели обнаружили еще одного погибшего. Утром стало известно о пяти погибших.
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Вячеслав ГладковШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьНовостиВыплаты и компенсацииЖильеОбстрелы Белгородской области
 
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