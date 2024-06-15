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Под завалами многоэтажки в Шебекино погибли пять человек – Гладков

Под завалами многоэтажки в Шебекино погибли пять человек – Гладков - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Под завалами многоэтажки в Шебекино погибли пять человек – Гладков

В Шебекино на месте разрушенного ударом ВСУ подъезда в пятиэтажном доме завершены поисково-спасательные работы. Число жертв обрушения выросло до пяти человек... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T07:21

2024-06-15T07:21

2024-06-15T07:28

вячеслав гладков

происшествия

новости

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В Шебекино на месте разрушенного ударом ВСУ подъезда в пятиэтажном доме завершены поисково-спасательные работы. Число жертв обрушения выросло до пяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Количество пострадавших мирных жителей составляет шесть человек. С верхних этажей здания спасены шесть человек, уточнил губернатор.В пятницу в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов. Тела мужчины и женщины спасатели достали из-под завалов вечером. В ночь на субботу спасатели обнаружили еще одного погибшего.Гладков сообщил, что экспертизу дома в Шебекино проведут в субботу."Сегодня проводим экспертизу дома, смотрим перспективы восстановления",– сказал Гладков в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Подъезд многоэтажки в Белгороде обрушился из-за прямого попадания снарядаРазрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – ГладковРостовская область атакована украинскими беспилотниками самолетного типа

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

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