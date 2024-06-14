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Двое погибших найдены под завалами дома в Шебекино
Двое погибших найдены под завалами дома в Шебекино - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Двое погибших найдены под завалами дома в Шебекино
Спасатели извлекли из-под обломков рухнувшего подъезда многоэтажки в Шебекино двух погибших. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T22:30
2024-06-14T22:30
2024-06-14T22:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Спасатели извлекли из-под обломков рухнувшего подъезда многоэтажки в Шебекино двух погибших. Об этом сообщили в МЧС России.В пятницу в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов. Позже количество раненых выросло до пяти, а к вечеру увеличилось до семи человек.По предварительным данным, повреждено 20 квартир. На месте работают около 50 единиц тяжелой техники: экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Территория ЧП оцеплена силами полиции и бойцами самообороны. Работы будут продолжаться и ночью.
https://crimea.ria.ru/20240614/chislo-postradavshikh-pri-obrushenii-podezda-v-shebekino-vyroslo-do-semi-1138120934.html
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости
Двое погибших найдены под завалами дома в Шебекино
Тела мужчины и женщины найдены под завалами дома в Шебекино - МЧС
22:30 14.06.2024 (обновлено: 22:35 14.06.2024)