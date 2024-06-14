https://crimea.ria.ru/20240614/spaseny-esche-dvoe-chislo-ranenykh-pri-obrushenii-doma-v-shebekino-uvelichilos-1138116109.html

Спасены еще двое: число раненых при обрушении дома в Шебекино увеличилось

Спасены еще двое: число раненых при обрушении дома в Шебекино увеличилось - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Спасены еще двое: число раненых при обрушении дома в Шебекино увеличилось

Число пострадавших при обрушении подъезда многоэтажки в Щебекино увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T17:48

2024-06-14T17:48

2024-06-14T17:48

белгородская область

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы всу

происшествия

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Число пострадавших при обрушении подъезда многоэтажки в Щебекино увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В пятницу в городе Шебекино Белгородской области в результате вражеского обстрела рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов.По его словам. в медучреждения доставлено трое, двоим госпитализация не потребовалась. На месте обрушения дома продолжают работу 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. Также работают аварийные бригады, самооборона, эксперты оценивают повреждения. Людей из пострадавших квартир расселяют в пунктах временного размещения.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасательные работы на месте обстрела дома в Луганске завершеныЗавершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в БелгородеИз-под завалов дома в Шебекино спасены два человека

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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