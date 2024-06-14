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Спасены еще двое: число раненых при обрушении дома в Шебекино увеличилось - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Спасены еще двое: число раненых при обрушении дома в Шебекино увеличилось
Спасены еще двое: число раненых при обрушении дома в Шебекино увеличилось - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Спасены еще двое: число раненых при обрушении дома в Шебекино увеличилось
Число пострадавших при обрушении подъезда многоэтажки в Щебекино увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T17:48
2024-06-14T17:48
белгородская область
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы всу
происшествия
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Число пострадавших при обрушении подъезда многоэтажки в Щебекино увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В пятницу в городе Шебекино Белгородской области в результате вражеского обстрела рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов.По его словам. в медучреждения доставлено трое, двоим госпитализация не потребовалась. На месте обрушения дома продолжают работу 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. Также работают аварийные бригады, самооборона, эксперты оценивают повреждения. Людей из пострадавших квартир расселяют в пунктах временного размещения.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасательные работы на месте обстрела дома в Луганске завершеныЗавершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в БелгородеИз-под завалов дома в Шебекино спасены два человека
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белгородская область, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, происшествия, вячеслав гладков, новости
Спасены еще двое: число раненых при обрушении дома в Шебекино увеличилось

Число пострадавших при обрушении многоэтажки в Шебекино выросло до 5 человек - Гладков

17:48 14.06.2024
 
© МЧС РоссииЧисло раненых при обрушении дома в Шебекино увеличилось
Число раненых при обрушении дома в Шебекино увеличилось
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Число пострадавших при обрушении подъезда многоэтажки в Щебекино увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В пятницу в городе Шебекино Белгородской области в результате вражеского обстрела рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов.
"Сотрудники МЧС достали из-под завалов двух жителей и еще двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы. На данный момент количество раненых увеличилось до пяти", - сообщил глава региона.
По его словам. в медучреждения доставлено трое, двоим госпитализация не потребовалась.
На месте обрушения дома продолжают работу 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. Также работают аварийные бригады, самооборона, эксперты оценивают повреждения.
Людей из пострадавших квартир расселяют в пунктах временного размещения.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Обстрелы ВСУПроисшествияВячеслав ГладковНовости
 
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