https://crimea.ria.ru/20240609/spasatelnye-raboty-na-meste-obstrela-doma-v-luganske-zaversheny-1137971632.html
Спасательные работы на месте обстрела дома в Луганске завершены
Спасательные работы на месте обстрела дома в Луганске завершены - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Спасательные работы на месте обстрела дома в Луганске завершены
Аварийно-спасательные работы на месте обстрела жилого дома в Луганске завершены, из-под завалов спасены семь человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T08:56
2024-06-09T08:56
2024-06-09T08:57
луганская народная республика (лнр)
луганск
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
ракеты atacms
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110864/39/1108643938_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_3ccdaeb94bc4e4936f235cb4b316a55e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Аварийно-спасательные работы на месте обстрела жилого дома в Луганске завершены, из-под завалов спасены семь человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.В пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд.Спасатели разбирали завалы в обрушенном подъезде пятиэтажного дома с помощью специальной техники, а зачастую и вручную.Отмечается, что на месте работали 68 специалистов и 10 единиц техники.Было известно о четырех погибших и 57 пострадавших в этой трагедии. Среди них есть дети. К утру субботы число жертв возросло до 6 человек, еще 60 получили ранения.В минздраве уточнили, что два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние семи оценивается как тяжелое. Кроме того, в средней степени тяжести остаются 30 жильцов рухнувшего дома, у 18 легкая степень ранений, среди них два ребенка.
луганская народная республика (лнр)
луганск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110864/39/1108643938_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_3d030b42997714cc3bc4f1b74fe5b625.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика (лнр), луганск, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, ракеты atacms
Спасательные работы на месте обстрела дома в Луганске завершены
Спасательные работы на месте обстрела дома в Луганске завершены, спасены 7 человек – МЧС
08:56 09.06.2024 (обновлено: 08:57 09.06.2024)