https://crimea.ria.ru/20240609/spasatelnye-raboty-na-meste-obstrela-doma-v-luganske-zaversheny-1137971632.html

Спасательные работы на месте обстрела дома в Луганске завершены

Спасательные работы на месте обстрела дома в Луганске завершены - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Спасательные работы на месте обстрела дома в Луганске завершены

Аварийно-спасательные работы на месте обстрела жилого дома в Луганске завершены, из-под завалов спасены семь человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T08:56

2024-06-09T08:56

2024-06-09T08:57

луганская народная республика (лнр)

луганск

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

ракеты atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Аварийно-спасательные работы на месте обстрела жилого дома в Луганске завершены, из-под завалов спасены семь человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.В пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд.Спасатели разбирали завалы в обрушенном подъезде пятиэтажного дома с помощью специальной техники, а зачастую и вручную.Отмечается, что на месте работали 68 специалистов и 10 единиц техники.Было известно о четырех погибших и 57 пострадавших в этой трагедии. Среди них есть дети. К утру субботы число жертв возросло до 6 человек, еще 60 получили ранения.В минздраве уточнили, что два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние семи оценивается как тяжелое. Кроме того, в средней степени тяжести остаются 30 жильцов рухнувшего дома, у 18 легкая степень ранений, среди них два ребенка.

луганская народная республика (лнр)

луганск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), луганск, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, ракеты atacms