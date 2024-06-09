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Спасательные работы на месте обстрела дома в Луганске завершены - РИА Новости Крым, 09.06.2024
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Спасательные работы на месте обстрела дома в Луганске завершены
Спасательные работы на месте обстрела дома в Луганске завершены - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Спасательные работы на месте обстрела дома в Луганске завершены
Аварийно-спасательные работы на месте обстрела жилого дома в Луганске завершены, из-под завалов спасены семь человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T08:56
2024-06-09T08:57
луганская народная республика (лнр)
луганск
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Аварийно-спасательные работы на месте обстрела жилого дома в Луганске завершены, из-под завалов спасены семь человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.В пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд.Спасатели разбирали завалы в обрушенном подъезде пятиэтажного дома с помощью специальной техники, а зачастую и вручную.Отмечается, что на месте работали 68 специалистов и 10 единиц техники.Было известно о четырех погибших и 57 пострадавших в этой трагедии. Среди них есть дети. К утру субботы число жертв возросло до 6 человек, еще 60 получили ранения.В минздраве уточнили, что два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние семи оценивается как тяжелое. Кроме того, в средней степени тяжести остаются 30 жильцов рухнувшего дома, у 18 легкая степень ранений, среди них два ребенка.
луганская народная республика (лнр)
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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луганская народная республика (лнр), луганск, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, ракеты atacms
Спасательные работы на месте обстрела дома в Луганске завершены

Спасательные работы на месте обстрела дома в Луганске завершены, спасены 7 человек – МЧС

08:56 09.06.2024 (обновлено: 08:57 09.06.2024)
 
Работа спасателей. Архивное фото
Работа спасателей. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Аварийно-спасательные работы на месте обстрела жилого дома в Луганске завершены, из-под завалов спасены семь человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд.
"В Луганске завершены аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли 7 человек", - говорится в сообщении.
Спасатели разбирали завалы в обрушенном подъезде пятиэтажного дома с помощью специальной техники, а зачастую и вручную.
Отмечается, что на месте работали 68 специалистов и 10 единиц техники.
Было известно о четырех погибших и 57 пострадавших в этой трагедии. Среди них есть дети. К утру субботы число жертв возросло до 6 человек, еще 60 получили ранения.
В минздраве уточнили, что два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние семи оценивается как тяжелое. Кроме того, в средней степени тяжести остаются 30 жильцов рухнувшего дома, у 18 легкая степень ранений, среди них два ребенка.
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)ЛуганскПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиРакеты ATACMS
 
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