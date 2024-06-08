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В минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Луганска
В минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Луганска - РИА Новости Крым, 08.06.2024
В минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Луганска
Состояние девяти пострадавших при массированной ракетной атаке ВСУ на Луганск врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом в ходе доклада председателю... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T11:07
2024-06-08T11:07
2024-06-08T11:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Состояние девяти пострадавших при массированной ракетной атаке ВСУ на Луганск врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом в ходе доклада председателю правительства региона сообщил первый замминистра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.Маленьких пациентов разместили в республиканской детской больнице. Одному из них вчера сделали операцию. По обоим детям проводились телемедицинские консультации с московской клиникой, добавил он.Луганск был атакован ВСУ в пятницу. По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В результате попадания обрушился подъезд одной из многоэтажек. МЧС России продолжает работы на месте, ведется разбор завалов. Объявлен режим ЧС регионального уровня. Накануне было известно о четырех погибших и 57 пострадавших в этой трагедии. Среди них есть дети. К утру субботы число жертв возросло до 6 человек, еще 60 получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых при ударе по Луганску растет – есть риск обрушения домаВ ЛНР ввели режим ЧС регионального уровняРакеты ATACMS: чем они опасны
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луганск, луганская народная республика (лнр), происшествия, обстрелы всу, минздрав лнр, новости, общество, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новые регионы россии
В минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Луганска
Девять человек остаются в тяжелом и крайне тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Луганск