https://crimea.ria.ru/20240608/v-minzdrave-lnr-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshikh-pri-obstrele-luganska-1137957600.html

В минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Луганска

В минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Луганска - РИА Новости Крым, 08.06.2024

В минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Луганска

Состояние девяти пострадавших при массированной ракетной атаке ВСУ на Луганск врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом в ходе доклада председателю... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T11:07

2024-06-08T11:07

2024-06-08T11:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Состояние девяти пострадавших при массированной ракетной атаке ВСУ на Луганск врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом в ходе доклада председателю правительства региона сообщил первый замминистра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.Маленьких пациентов разместили в республиканской детской больнице. Одному из них вчера сделали операцию. По обоим детям проводились телемедицинские консультации с московской клиникой, добавил он.Луганск был атакован ВСУ в пятницу. По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В результате попадания обрушился подъезд одной из многоэтажек. МЧС России продолжает работы на месте, ведется разбор завалов. Объявлен режим ЧС регионального уровня. Накануне было известно о четырех погибших и 57 пострадавших в этой трагедии. Среди них есть дети. К утру субботы число жертв возросло до 6 человек, еще 60 получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых при ударе по Луганску растет – есть риск обрушения домаВ ЛНР ввели режим ЧС регионального уровняРакеты ATACMS: чем они опасны

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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