https://crimea.ria.ru/20240607/chislo-ranenykh-pri-udare-po-lugansku-rastet--est-risk-obrusheniya-doma-1137946980.html
Число раненых при ударе по Луганску растет – есть риск обрушения дома
Число раненых при ударе по Луганску растет – есть риск обрушения дома - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Число раненых при ударе по Луганску растет – есть риск обрушения дома
Число пострадавших при ракетном ударе по Луганску выросло до 50, из них четыре человека скончались, остальные госпитализированы. Риск обрушения конструкций... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T17:34
2024-06-07T17:34
2024-06-07T17:34
россия
луганская народная республика (лнр)
наталия пащенко
обстрелы всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Число пострадавших при ракетном ударе по Луганску выросло до 50, из них четыре человека скончались, остальные госпитализированы. Риск обрушения конструкций пятиэтажного дома сохраняется, сообщили власти ЛНР.По указанию председателя правительства ЛНР Сергея Козлова, обследованием поврежденных в результате ракетного удара домов занимается специализированная организация.По предварительной оценке, дом по адресу Ватутина, 27б пострадал в средней степени и подлежит восстановлению. В нем повреждено остекление и кирпичная кладка. После разбора поврежденных конструкций жители этого дома смогут вернуться в свои квартиры, расселение не потребуется.Кроме того, в близлежащих домах повреждено остекление и кровли. Всего пострадали 33 дома - 127 подъездов.Луганск был атакован ВСУ в пятницу около 11:00. По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В результате попадания обрушился подъезд одной из многоэтажек. МЧС России продолжает работы на месте, ведется разбор завалов. Объявлен режим ЧС регионального уровня.Читайте также на РИА Новости Крым:В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удараТри человека погибли при ударе по Луганску из ATACMS В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня
россия
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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россия, луганская народная республика (лнр), наталия пащенко, обстрелы всу, происшествия
Число раненых при ударе по Луганску растет – есть риск обрушения дома
Число пострадавших при ракетном ударе по Луганску выросло до 50 - есть риск обрушения дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Число пострадавших при ракетном ударе по Луганску выросло до 50, из них четыре человека скончались, остальные госпитализированы. Риск обрушения конструкций пятиэтажного дома сохраняется, сообщили власти ЛНР.
"По последней информации в результате ракетного удара по Луганску пострадали 50 человек, из них - четверо погибло. 46 человек, в том числе четыре ребенка, находятся в лечебных учреждениях города", - проинформировала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
По указанию председателя правительства ЛНР Сергея Козлова, обследованием поврежденных в результате ракетного удара домов занимается специализированная организация.
"В пятиэтажном доме по адресу Ватутина, 22 разрушен один из подъездов, сохраняется риск обрушения поврежденных конструкций. Более тщательное обследование этого объекта будет выполнено после разбора завалов", - сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.
По предварительной оценке, дом по адресу Ватутина, 27б пострадал в средней степени и подлежит восстановлению. В нем повреждено остекление и кирпичная кладка. После разбора поврежденных конструкций жители этого дома смогут вернуться в свои квартиры, расселение не потребуется.
Кроме того, в близлежащих домах повреждено остекление и кровли. Всего пострадали 33 дома - 127 подъездов.
"В данный момент минстрой ЛНР ведет сбор информации относительно объема необходимой помощи для восстановления повреждений зданий. Специалисты продолжают работы по обследованию пострадавших объектов", - добавили в правительстве республики.
Луганск был атакован ВСУ в пятницу около 11:00. По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS
, четыре из которых сбили силы ПВО. В результате попадания обрушился подъезд одной из многоэтажек. МЧС России продолжает работы на месте, ведется разбор завалов. Объявлен режим ЧС
регионального уровня.
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