https://crimea.ria.ru/20240607/chislo-ranenykh-pri-udare-po-lugansku-rastet--est-risk-obrusheniya-doma-1137946980.html

Число раненых при ударе по Луганску растет – есть риск обрушения дома

Число раненых при ударе по Луганску растет – есть риск обрушения дома - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Число раненых при ударе по Луганску растет – есть риск обрушения дома

Число пострадавших при ракетном ударе по Луганску выросло до 50, из них четыре человека скончались, остальные госпитализированы. Риск обрушения конструкций... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T17:34

2024-06-07T17:34

2024-06-07T17:34

россия

луганская народная республика (лнр)

наталия пащенко

обстрелы всу

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/07/1137946687_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_6c6846cd464c7e249e78bf43203ce86c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Число пострадавших при ракетном ударе по Луганску выросло до 50, из них четыре человека скончались, остальные госпитализированы. Риск обрушения конструкций пятиэтажного дома сохраняется, сообщили власти ЛНР.По указанию председателя правительства ЛНР Сергея Козлова, обследованием поврежденных в результате ракетного удара домов занимается специализированная организация.По предварительной оценке, дом по адресу Ватутина, 27б пострадал в средней степени и подлежит восстановлению. В нем повреждено остекление и кирпичная кладка. После разбора поврежденных конструкций жители этого дома смогут вернуться в свои квартиры, расселение не потребуется.Кроме того, в близлежащих домах повреждено остекление и кровли. Всего пострадали 33 дома - 127 подъездов.Луганск был атакован ВСУ в пятницу около 11:00. По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В результате попадания обрушился подъезд одной из многоэтажек. МЧС России продолжает работы на месте, ведется разбор завалов. Объявлен режим ЧС регионального уровня.Читайте также на РИА Новости Крым:В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удараТри человека погибли при ударе по Луганску из ATACMS В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня

россия

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луганская народная республика (лнр), наталия пащенко, обстрелы всу, происшествия