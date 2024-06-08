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Из-под завалов дома в Луганске извлекли еще двух погибших

Из-под завалов дома в Луганске извлекли еще двух погибших - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Из-под завалов дома в Луганске извлекли еще двух погибших

Число жертв ракетной атаки ВСУ по Луганску выросло до шести – ночью спасатели извлекли из-под обломков рухнувшего дома тела еще двух погибших людей. Об этом... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T09:03

2024-06-08T09:03

2024-06-08T09:03

луганская народная республика (лнр)

луганск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Число жертв ракетной атаки ВСУ по Луганску выросло до шести – ночью спасатели извлекли из-под обломков рухнувшего дома тела еще двух погибших людей. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Он отметил, что спасательная операция на месте трагедии велась всю ночь. Пасечник отметил, что специалисты уже приступили к восстановлению теплового контура домов, идет наладка водо- и электроснабжения. В этих работах участвуют сотрудники всех профильных ведомств и специалисты из регионов-шефов."Сейчас делается все для того, чтобы максимально оперативно ликвидировать последствия трагедии. Все пострадавшие, оставшиеся без жилья, находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым. С людьми работают медики и психологи, им помогают оформить компенсации за поврежденное жилье", - добавил глава республики.Луганск был атакован ВСУ в пятницу. По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В результате попадания обрушился подъезд одной из многоэтажек. МЧС России продолжает работы на месте, ведется разбор завалов. Объявлен режим ЧС регионального уровня. Накануне было известно о четырех погибших и 57 пострадавших в этой трагедии. Среди них есть дети.Читайте также на РИА Новости Крым:Число раненых при ударе по Луганску растет – есть риск обрушения домаВ ЛНР ввели режим ЧС регионального уровняРакеты ATACMS: чем они опасны

луганская народная республика (лнр)

луганск

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), луганск, происшествия, обстрелы всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, леонид пасечник, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новые регионы россии, новости, ракеты atacms