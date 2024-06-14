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Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино выросло до семи - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино выросло до семи
Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино выросло до семи - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино выросло до семи
Количество пострадавших при обрушении подъезда пятиэтажного дома в городе Шебекино Белгородской области после атаки украинских боевиков увеличилось до семи... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T21:28
2024-06-14T21:29
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Количество пострадавших при обрушении подъезда пятиэтажного дома в городе Шебекино Белгородской области после атаки украинских боевиков увеличилось до семи человек, четверых из них госпитализировали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В пятницу в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов. Позже количество раненых выросло до пяти.По предварительным данным, повреждено 20 квартир. На месте работают около 50 единиц тяжелой техники: экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Территория ЧП оцеплена силами полиции и бойцами самообороны."На месте работают более 380 специалистов оперативных и аварийных служб. Для спасателей, которые заняты на месте происшествия, организовано горячее питание, доставлена питьевая вода. Разворачиваем освещение — для разбора завалов в вечернее и ночное время и обеспечения сохранности имущества жителей", - добавил руководитель региона.В непосредственной близости от дома работает ситуационный центр, куда могут обратиться жители, которые хотят уехать в пункт временного размещения, получить горячее питание, а также те, кому нужна помощь психолога или медика."Жителей подъездов поврежденной многоэтажки, у кого есть необходимость, отправим в пункты временного размещения. Временно отключили подачу газа и электричества в двух домах на улице Железнодорожной. Планируем возобновить подачу завтра", - добавил Гладков.Информация о последствиях уточняется.
https://crimea.ria.ru/20240614/spaseny-esche-dvoe-chislo-ranenykh-pri-obrushenii-doma-v-shebekino-uvelichilos-1138116109.html
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости
Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино выросло до семи

Количество раненых при обрушении подъезда в Шебекино после атаки ВСУ выросло до семи

21:28 14.06.2024 (обновлено: 21:29 14.06.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по жилому дому в Шебекино
Последствия удара ВСУ по жилому дому в Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Количество пострадавших при обрушении подъезда пятиэтажного дома в городе Шебекино Белгородской области после атаки украинских боевиков увеличилось до семи человек, четверых из них госпитализировали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В пятницу в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов. Позже количество раненых выросло до пяти.
"На данный момент количество раненых увеличилось до семи. Четверых доставляют в медицинские учреждения, трое от госпитализации отказались, им оказана медицинская помощь на месте", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, повреждено 20 квартир. На месте работают около 50 единиц тяжелой техники: экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Территория ЧП оцеплена силами полиции и бойцами самообороны.
"На месте работают более 380 специалистов оперативных и аварийных служб. Для спасателей, которые заняты на месте происшествия, организовано горячее питание, доставлена питьевая вода. Разворачиваем освещение — для разбора завалов в вечернее и ночное время и обеспечения сохранности имущества жителей", - добавил руководитель региона.
В непосредственной близости от дома работает ситуационный центр, куда могут обратиться жители, которые хотят уехать в пункт временного размещения, получить горячее питание, а также те, кому нужна помощь психолога или медика.
"Жителей подъездов поврежденной многоэтажки, у кого есть необходимость, отправим в пункты временного размещения. Временно отключили подачу газа и электричества в двух домах на улице Железнодорожной. Планируем возобновить подачу завтра", - добавил Гладков.
Информация о последствиях уточняется.
Число раненых при обрушении дома в Шебекино увеличилось
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Шебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияОбстрелы ВСУВячеслав ГладковНовости
 
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