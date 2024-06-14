https://crimea.ria.ru/20240614/chislo-postradavshikh-pri-obrushenii-podezda-v-shebekino-vyroslo-do-semi-1138120934.html

Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино выросло до семи

Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино выросло до семи - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино выросло до семи

Количество пострадавших при обрушении подъезда пятиэтажного дома в городе Шебекино Белгородской области после атаки украинских боевиков увеличилось до семи... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T21:28

2024-06-14T21:28

2024-06-14T21:29

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

обстрелы всу

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Количество пострадавших при обрушении подъезда пятиэтажного дома в городе Шебекино Белгородской области после атаки украинских боевиков увеличилось до семи человек, четверых из них госпитализировали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В пятницу в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов. Позже количество раненых выросло до пяти.По предварительным данным, повреждено 20 квартир. На месте работают около 50 единиц тяжелой техники: экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Территория ЧП оцеплена силами полиции и бойцами самообороны."На месте работают более 380 специалистов оперативных и аварийных служб. Для спасателей, которые заняты на месте происшествия, организовано горячее питание, доставлена питьевая вода. Разворачиваем освещение — для разбора завалов в вечернее и ночное время и обеспечения сохранности имущества жителей", - добавил руководитель региона.В непосредственной близости от дома работает ситуационный центр, куда могут обратиться жители, которые хотят уехать в пункт временного размещения, получить горячее питание, а также те, кому нужна помощь психолога или медика."Жителей подъездов поврежденной многоэтажки, у кого есть необходимость, отправим в пункты временного размещения. Временно отключили подачу газа и электричества в двух домах на улице Железнодорожной. Планируем возобновить подачу завтра", - добавил Гладков.Информация о последствиях уточняется.

https://crimea.ria.ru/20240614/spaseny-esche-dvoe-chislo-ranenykh-pri-obrushenii-doma-v-shebekino-uvelichilos-1138116109.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости