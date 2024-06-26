https://crimea.ria.ru/20240626/krtsshenie-passazhirskogo-poezda-v-komi---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1138387904.html

Крушение пассажирского поезда в Коми - что известно к этому часу

Крушение пассажирского поезда в Коми - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Крушение пассажирского поезда в Коми - что известно к этому часу

Авария пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск в Коми могла произойти из-за подмыва путей, в поезде ехали 232 человека, не менее пяти пассажиров... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T20:40

2024-06-26T20:40

2024-06-26T21:09

республика коми

российские железные дороги (ржд)

железная дорога

происшествия

новороссийск

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Авария пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск в Коми могла произойти из-за подмыва путей, в поезде ехали 232 человека, не менее пяти пассажиров пострадали. Все что известно о ЧП к этому часу - в подборке РИА Новости Крым.Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, сообщили ранее в среду в РЖД.Уточняется, что всего в составе было 14 вагонов, девять из них перевернулись, в поезде ехали 232 человека, предварительно погибших в результате происшествия нет.Для оперативного устранения последствий схода поезда создан штаб под руководством генерального директора РЖД Олега Белозерова. К месту направлены два восстановительных поезда, уточнили в пресс-службе компании.Как пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию муниципального образования Инта, не менее 5 человек получили ушибы и порезы, пострадавших осматривают врачи.По данным местных властей, ЧП произошло вскоре после отъезда от станции Инта в Республике Коми. Сейчас на месте продолжают работу оперативные службы, прибыли представители местной власти, пассажирам оказывают помощь медики.Со ссылкой на власти Воркуты сообщается, что в поезде, сошедшем с рельсов, не было организованных групп детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в КрымуЭлектровоз сошел с рельсов в Ростовской области

https://crimea.ria.ru/20240626/pri-krushenii-passazhirskogo-boezda-v-komi-postradali-20-chelovek---vlasti-1138388102.html

республика коми

новороссийск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, российские железные дороги (ржд), железная дорога, происшествия, новороссийск, новости