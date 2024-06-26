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Крушение пассажирского поезда в Коми - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Крушение пассажирского поезда в Коми - что известно к этому часу
Крушение пассажирского поезда в Коми - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Крушение пассажирского поезда в Коми - что известно к этому часу
Авария пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск в Коми могла произойти из-за подмыва путей, в поезде ехали 232 человека, не менее пяти пассажиров... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T20:40
2024-06-26T21:09
республика коми
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
происшествия
новороссийск
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Авария пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск в Коми могла произойти из-за подмыва путей, в поезде ехали 232 человека, не менее пяти пассажиров пострадали. Все что известно о ЧП к этому часу - в подборке РИА Новости Крым.Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, сообщили ранее в среду в РЖД.Уточняется, что всего в составе было 14 вагонов, девять из них перевернулись, в поезде ехали 232 человека, предварительно погибших в результате происшествия нет.Для оперативного устранения последствий схода поезда создан штаб под руководством генерального директора РЖД Олега Белозерова. К месту направлены два восстановительных поезда, уточнили в пресс-службе компании.Как пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию муниципального образования Инта, не менее 5 человек получили ушибы и порезы, пострадавших осматривают врачи.По данным местных властей, ЧП произошло вскоре после отъезда от станции Инта в Республике Коми. Сейчас на месте продолжают работу оперативные службы, прибыли представители местной власти, пассажирам оказывают помощь медики.Со ссылкой на власти Воркуты сообщается, что в поезде, сошедшем с рельсов, не было организованных групп детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала известна причина крупной аварии на железной дороге в КрымуЭлектровоз сошел с рельсов в Ростовской области
https://crimea.ria.ru/20240626/pri-krushenii-passazhirskogo-boezda-v-komi-postradali-20-chelovek---vlasti-1138388102.html
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республика коми, российские железные дороги (ржд), железная дорога, происшествия, новороссийск, новости
Крушение пассажирского поезда в Коми - что известно к этому часу

Авария поезда в Коми могла произойти из-за размывших насыпь дождей - местные власти

20:40 26.06.2024 (обновлено: 21:09 26.06.2024)
 
© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры / Перейти в фотобанкВ Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Авария пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск в Коми могла произойти из-за подмыва путей, в поезде ехали 232 человека, не менее пяти пассажиров пострадали. Все что известно о ЧП к этому часу - в подборке РИА Новости Крым.
Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, сообщили ранее в среду в РЖД.
"Предварительной причиной происшествия с поездом №511 Воркута - Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков", - сообщается в Telegram-канале РЖД.
Уточняется, что всего в составе было 14 вагонов, девять из них перевернулись, в поезде ехали 232 человека, предварительно погибших в результате происшествия нет.
Для оперативного устранения последствий схода поезда создан штаб под руководством генерального директора РЖД Олега Белозерова. К месту направлены два восстановительных поезда, уточнили в пресс-службе компании.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию муниципального образования Инта, не менее 5 человек получили ушибы и порезы, пострадавших осматривают врачи.
По данным местных властей, ЧП произошло вскоре после отъезда от станции Инта в Республике Коми. Сейчас на месте продолжают работу оперативные службы, прибыли представители местной власти, пассажирам оказывают помощь медики.
Со ссылкой на власти Воркуты сообщается, что в поезде, сошедшем с рельсов, не было организованных групп детей.
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