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Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми
Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми
Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T19:16
2024-06-26T19:16
2024-06-26T19:19
поезд
новороссийск
республика коми
происшествия
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, сообщили в РЖД.К месту происшествия направлены оперативные службы, принимаются меры по оказанию помощи пассажирам, добавили в компании.Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов на этом участке приостановлено.
новороссийск
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поезд, новороссийск, республика коми, происшествия, российские железные дороги (ржд), железная дорога, новости
Материал дополняется
Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми
9 вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РЖД
19:16 26.06.2024 (обновлено: 19:19 26.06.2024)