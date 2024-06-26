https://crimea.ria.ru/20240626/devyat-vagonov-poezda-vorkuta--novorossiysk-soshli-s-relsov-v-komi-1138386742.html

Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми

Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми

Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T19:16

2024-06-26T19:16

2024-06-26T19:19

поезд

новороссийск

республика коми

происшествия

российские железные дороги (ржд)

железная дорога

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, сообщили в РЖД.К месту происшествия направлены оперативные службы, принимаются меры по оказанию помощи пассажирам, добавили в компании.Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов на этом участке приостановлено.

новороссийск

республика коми

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, новороссийск, республика коми, происшествия, российские железные дороги (ржд), железная дорога, новости