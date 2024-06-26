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Оружие для Киева дорожает с каждым днем – цифры статистики - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Оружие для Киева дорожает с каждым днем – цифры статистики
Оружие для Киева дорожает с каждым днем – цифры статистики - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Оружие для Киева дорожает с каждым днем – цифры статистики
Украина стала главным импортером оружия в мире, и цена вооружений для Киева с каждым днем растет. Об этом в ходе брифинга на полях Петербургского международного РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T17:11
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поставки западного оружия украине
украина
коллективный запад
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Украина стала главным импортером оружия в мире, и цена вооружений для Киева с каждым днем растет. Об этом в ходе брифинга на полях Петербургского международного юридического форума заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она процитировала бывшего директора созданного в 2022 году госпредприятия минобороны Украины "Агентство оборонных закупок" Владимира Пикузо, который 16 июня дал интервью газетеТакие данные были опубликованы в газете The Sunday Times. 16 июня издание опубликовало интервью с бывшим директором созданного в 2022 году госпредприятия минобороны Украины "Агентство оборонных закупок" Владимиром Пикузо."По его словам, чтобы переломить ход конфликта, Украине придется потратить сумму, "в три или четыре раза" превышающую оборонный бюджет Китая (200 млрд долларов)", - подчеркнула Захарова.С увеличением потребностей ВСУ посредники активно наживаются на остатках Украины, сделала вывод она.Как ранее сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в блоке НАТО планируют создать три крупных военных базы для поставок оружия Киеву. Их планируется разместить в Польше, Словакии и Румынии.Постпред России при ООН Василий Небензя также заявил, что у Запада нет супер-оружия, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Поражен крупный логистический центр ВСУ с западным вооружением Размещение F-16 на Украине – военный эксперт оценил рискиГрабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музее
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поставки западного оружия украине, украина, коллективный запад, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
Оружие для Киева дорожает с каждым днем – цифры статистики

Западное оружие для Киева становится дороже с каждым днем

17:11 26.06.2024 (обновлено: 17:23 26.06.2024)
 
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew DicksonПогрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS)
Погрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew Dickson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Украина стала главным импортером оружия в мире, и цена вооружений для Киева с каждым днем растет. Об этом в ходе брифинга на полях Петербургского международного юридического форума заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она процитировала бывшего директора созданного в 2022 году госпредприятия минобороны Украины "Агентство оборонных закупок" Владимира Пикузо, который 16 июня дал интервью газете

"Стоимость выстрела реактивной системы залпового огня "Град" за последние два года на Украине выросла с почти 1 тысячи долларов до 6 тысяч. За 125-мм снаряды теперь просят около 7,5 тысяч долларов вместо прежних 1,2 тысяч", - сказала она.

Такие данные были опубликованы в газете The Sunday Times. 16 июня издание опубликовало интервью с бывшим директором созданного в 2022 году госпредприятия минобороны Украины "Агентство оборонных закупок" Владимиром Пикузо.
"По его словам, чтобы переломить ход конфликта, Украине придется потратить сумму, "в три или четыре раза" превышающую оборонный бюджет Китая (200 млрд долларов)", - подчеркнула Захарова.
С увеличением потребностей ВСУ посредники активно наживаются на остатках Украины, сделала вывод она.

"Украина давно стала прогнившим изнутри токсичным государством, заражающим своей коррупционной чумой другие страны. Взаимовыгодное сотрудничество с киевским режимом невозможно", - резюмировала Захарова.

Как ранее сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в блоке НАТО планируют создать три крупных военных базы для поставок оружия Киеву. Их планируется разместить в Польше, Словакии и Румынии.
Постпред России при ООН Василий Небензя также заявил, что у Запада нет супер-оружия, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск.
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Поставки западного оружия УкраинеУкраинаКоллективный ЗападМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Новости
 
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