https://crimea.ria.ru/20240626/oruzhie-dlya-kieva-dorozhaet-s-kazhdym-dnem--tsifry-statistiki-1138384048.html

Оружие для Киева дорожает с каждым днем – цифры статистики

Оружие для Киева дорожает с каждым днем – цифры статистики - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Оружие для Киева дорожает с каждым днем – цифры статистики

Украина стала главным импортером оружия в мире, и цена вооружений для Киева с каждым днем растет. Об этом в ходе брифинга на полях Петербургского международного РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T17:11

2024-06-26T17:11

2024-06-26T17:23

поставки западного оружия украине

украина

коллективный запад

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Украина стала главным импортером оружия в мире, и цена вооружений для Киева с каждым днем растет. Об этом в ходе брифинга на полях Петербургского международного юридического форума заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она процитировала бывшего директора созданного в 2022 году госпредприятия минобороны Украины "Агентство оборонных закупок" Владимира Пикузо, который 16 июня дал интервью газетеТакие данные были опубликованы в газете The Sunday Times. 16 июня издание опубликовало интервью с бывшим директором созданного в 2022 году госпредприятия минобороны Украины "Агентство оборонных закупок" Владимиром Пикузо."По его словам, чтобы переломить ход конфликта, Украине придется потратить сумму, "в три или четыре раза" превышающую оборонный бюджет Китая (200 млрд долларов)", - подчеркнула Захарова.С увеличением потребностей ВСУ посредники активно наживаются на остатках Украины, сделала вывод она.Как ранее сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в блоке НАТО планируют создать три крупных военных базы для поставок оружия Киеву. Их планируется разместить в Польше, Словакии и Румынии.Постпред России при ООН Василий Небензя также заявил, что у Запада нет супер-оружия, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск.Читайте также на РИА Новости Крым:Поражен крупный логистический центр ВСУ с западным вооружением Размещение F-16 на Украине – военный эксперт оценил рискиГрабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музее

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поставки западного оружия украине, украина, коллективный запад, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости