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В Минздраве рассказали о состоянии раненых при атаке на Севастополь детей - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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В Минздраве рассказали о состоянии раненых при атаке на Севастополь детей
В Минздраве рассказали о состоянии раненых при атаке на Севастополь детей - РИА Новости Крым, 26.06.2024
В Минздраве рассказали о состоянии раненых при атаке на Севастополь детей
Состояние пострадавших при атаке на Севастополь детей стабильное. Об этом сообщили в РДКБ Минздрава России. РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T16:55
2024-06-26T17:08
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
минздрав рф
общество
новости
севастополь
крым
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Состояние пострадавших при атаке на Севастополь детей стабильное. Об этом сообщили в РДКБ Минздрава России.На текущий момент четверым пациентам уже сделаны операции."В первые сутки вскоре после поступления хирурги выполнили экстренное оперативное вмешательство восьмилетнему ребенку. Двое детей были прооперированы во вторник, и в среду врачи провели операцию четвертому ребенку. Все дети в стабильном состоянии, и двое уже переведены в профильные отделения, где находятся вместе с родителями", — рассказал заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Минздрава РФ Антон Нарбутов.По его словам, еще двое детей после операций находятся под наблюдением врачей реанимации, в ближайшие дни планируется их перевод в отделения.Как сообщаю т в больнице, пациенты получают комплексную высокотехнологичную помощь, врачи оценивают динамику состояния каждого ребенка как положительную. После стабилизации состояния пациенты пройдут курсы реабилитации.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен &gt;&gt;В результате происшествия пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. В больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате удара. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУРитуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на СевастопольФедеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20240626/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshey-pri-atake-vsu-dvukhletney-lizoy-kirnos-1138377588.html
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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, минздрав рф, общество, новости, севастополь, крым, всу (вооруженные силы украины)
В Минздраве рассказали о состоянии раненых при атаке на Севастополь детей

Состояние пострадавших при атаке на Севастополь детей стабильное - РДКБ Минздрава

16:55 26.06.2024 (обновлено: 17:08 26.06.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМедсестра
Медсестра - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Состояние пострадавших при атаке на Севастополь детей стабильное. Об этом сообщили в РДКБ Минздрава России.
"Дети, поступившие 24 июня после атаки на Севастополь в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, по оценке врачей, находятся в стабильном состоянии", - говорится в сообщении в ТГ-канале медучреждения.
На текущий момент четверым пациентам уже сделаны операции.
"В первые сутки вскоре после поступления хирурги выполнили экстренное оперативное вмешательство восьмилетнему ребенку. Двое детей были прооперированы во вторник, и в среду врачи провели операцию четвертому ребенку. Все дети в стабильном состоянии, и двое уже переведены в профильные отделения, где находятся вместе с родителями", — рассказал заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Минздрава РФ Антон Нарбутов.
По его словам, еще двое детей после операций находятся под наблюдением врачей реанимации, в ближайшие дни планируется их перевод в отделения.
Как сообщаю т в больнице, пациенты получают комплексную высокотехнологичную помощь, врачи оценивают динамику состояния каждого ребенка как положительную. После стабилизации состояния пациенты пройдут курсы реабилитации.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.
Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен >>
В результате происшествия пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. В больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате удара. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.
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