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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе отменили воздушную тревогу. В городе перестал звучать звуковой сигнал оповещения населения. Информацию об отмене опасности в своем Telegram-канале РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T19:58
2024-06-26T19:58
севастополь
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крым
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. В городе перестал звучать звуковой сигнал оповещения населения. Информацию об отмене опасности в своем Telegram-канале подтвердил губернатор города Михаил Развожаев.Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя" сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.Жители и гости в Севастополе узнает об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.В последнее время глава города призывает жителей быть осторожными в связи с возможным обнаружением так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, новости, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе отбой воздушной тревоги

19:58 26.06.2024
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. В городе перестал звучать звуковой сигнал оповещения населения. Информацию об отмене опасности в своем Telegram-канале подтвердил губернатор города Михаил Развожаев.

"Отбой воздушной тревоги!" – сообщил губернатор.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя" сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.
Жители и гости в Севастополе узнает об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.
Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.
В последнее время глава города призывает жителей быть осторожными в связи с возможным обнаружением так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.
СевастопольНовостиНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на Крым
 
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