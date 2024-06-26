https://crimea.ria.ru/20240626/vozdushnaya-trevoga-v-sevastopole-1138315895.html
Воздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Воздушная тревога в Севастополе
В Севастополе включили сигнал воздушной тревоги. Об опасности предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T19:47
2024-06-26T19:47
2024-06-26T19:49
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе включили сигнал воздушной тревоги. Об опасности предупредил губернатор Михаил Развожаев.Жителям и гостям города на время тревоги следует пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт.В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом федеральных каналов телевидения;- Предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после того, как военные дадут сигнал. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым
Воздушная тревога в Севастополе
В Севастополе воздушная тревога
19:47 26.06.2024 (обновлено: 19:49 26.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе включили сигнал воздушной тревоги. Об опасности предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сказано в сообщении.
Жителям и гостям города на время тревоги следует пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт.
В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом федеральных каналов телевидения;
- Предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Воздушная опасность снимается после того, как военные дадут сигнал. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.