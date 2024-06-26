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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Крымский мост открыт
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T20:02
2024-06-26T20:02
2024-06-26T20:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически останавливают на время, это необходимо для соблюдения мер безопасности.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, транспорт, краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически останавливают на время, это необходимо для соблюдения мер безопасности.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.