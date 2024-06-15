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В Шебекино под завалами многоэтажки нашли еще одного погибшего - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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В Шебекино под завалами многоэтажки нашли еще одного погибшего
В Шебекино под завалами многоэтажки нашли еще одного погибшего - РИА Новости Крым, 15.06.2024
В Шебекино под завалами многоэтажки нашли еще одного погибшего
Спасатели обнаружили еще одного погибшего под завалами рухнувшего подъезда многоэтажного дома в Шебекино после атаки ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T00:02
2024-06-15T00:08
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили еще одного погибшего под завалами рухнувшего подъезда многоэтажного дома в Шебекино после атаки ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России.В пятницу в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов. Позже количество раненых выросло до пяти, а к вечеру увеличилось до семи человек. Тела мужчины и женщины спасатели достали из-под завалов вечером. По предварительным данным, повреждено 20 квартир. На месте работают около 50 единиц тяжелой техники: экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Территория ЧП оцеплена силами полиции и бойцами самообороны. Работы будут продолжаться и ночью.
шебекино (город в белгородской области)
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Шебекино под завалами многоэтажки нашли еще одного погибшего

До трех выросло число жертв обрушения подъезда в Шебекино после атаки ВСУ

00:02 15.06.2024 (обновлено: 00:08 15.06.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ города Шебекино
Последствия обстрела ВСУ города Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили еще одного погибшего под завалами рухнувшего подъезда многоэтажного дома в Шебекино после атаки ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России.
"Тело еще одного погибшего обнаружено на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекино. Количество жертв увеличилось до трех человек", - сказано в сообщении ведомства.
В пятницу в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов. Позже количество раненых выросло до пяти, а к вечеру увеличилось до семи человек. Тела мужчины и женщины спасатели достали из-под завалов вечером.
По предварительным данным, повреждено 20 квартир. На месте работают около 50 единиц тяжелой техники: экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Территория ЧП оцеплена силами полиции и бойцами самообороны. Работы будут продолжаться и ночью.
 
Шебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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