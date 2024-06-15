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В Шебекино под завалами многоэтажки нашли еще одного погибшего

В Шебекино под завалами многоэтажки нашли еще одного погибшего - РИА Новости Крым, 15.06.2024

В Шебекино под завалами многоэтажки нашли еще одного погибшего

Спасатели обнаружили еще одного погибшего под завалами рухнувшего подъезда многоэтажного дома в Шебекино после атаки ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T00:02

2024-06-15T00:02

2024-06-15T00:08

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили еще одного погибшего под завалами рухнувшего подъезда многоэтажного дома в Шебекино после атаки ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России.В пятницу в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ рухнул подъезд многоквартирного дома. Изначально сообщалось о трех пострадавших и двоих спасенных из-под завалов. Позже количество раненых выросло до пяти, а к вечеру увеличилось до семи человек. Тела мужчины и женщины спасатели достали из-под завалов вечером. По предварительным данным, повреждено 20 квартир. На месте работают около 50 единиц тяжелой техники: экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Территория ЧП оцеплена силами полиции и бойцами самообороны. Работы будут продолжаться и ночью.

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)