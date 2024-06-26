https://crimea.ria.ru/20240626/pri-krushenii-passazhirskogo-boezda-v-komi-postradali-20-chelovek---vlasti-1138388102.html

При крушении пассажирского боезда в Коми пострадали 20 человек - власти

При крушении пассажирского боезда в Коми пострадали 20 человек - власти - РИА Новости Крым, 26.06.2024

При крушении пассажирского боезда в Коми пострадали 20 человек - власти

Около 20 пассажиров поезда Воркута – Новороссийск пострадали при сходе вагонов с рельсов, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили власти Воркуты. РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T20:50

2024-06-26T20:50

2024-06-26T21:09

российские железные дороги (ржд)

происшествия

новости

республика коми

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Около 20 пассажиров поезда Воркута – Новороссийск пострадали при сходе вагонов с рельсов, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили власти Воркуты.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.По информации главы Республики Коми Владимира Уйбы, сформированы бригады медработников из числа сотрудников ЦРБ Инты. Они сейчас будут отправлены до места инцидента."Опытные специалисты будут оказывать первую помощь пострадавшим: обезболивание, остановка кровотечения и прочее. На месте будут приниматься решения о госпитализации в Интинскую ЦРБ тех, кому требуется стационарная помощь", - написал глава республики в своем ТГ-канале.

https://crimea.ria.ru/20240626/krtsshenie-passazhirskogo-poezda-v-komi---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1138387904.html

республика коми

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российские железные дороги (ржд), происшествия, новости, республика коми, поезд