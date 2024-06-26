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При крушении пассажирского боезда в Коми пострадали 20 человек - власти - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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При крушении пассажирского боезда в Коми пострадали 20 человек - власти
При крушении пассажирского боезда в Коми пострадали 20 человек - власти - РИА Новости Крым, 26.06.2024
При крушении пассажирского боезда в Коми пострадали 20 человек - власти
Около 20 пассажиров поезда Воркута – Новороссийск пострадали при сходе вагонов с рельсов, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили власти Воркуты. РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T20:50
2024-06-26T21:09
российские железные дороги (ржд)
происшествия
новости
республика коми
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Около 20 пассажиров поезда Воркута – Новороссийск пострадали при сходе вагонов с рельсов, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили власти Воркуты.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.По информации главы Республики Коми Владимира Уйбы, сформированы бригады медработников из числа сотрудников ЦРБ Инты. Они сейчас будут отправлены до места инцидента."Опытные специалисты будут оказывать первую помощь пострадавшим: обезболивание, остановка кровотечения и прочее. На месте будут приниматься решения о госпитализации в Интинскую ЦРБ тех, кому требуется стационарная помощь", - написал глава республики в своем ТГ-канале.
https://crimea.ria.ru/20240626/krtsshenie-passazhirskogo-poezda-v-komi---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1138387904.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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российские железные дороги (ржд), происшествия, новости, республика коми, поезд
При крушении пассажирского боезда в Коми пострадали 20 человек - власти

При крушении пассажирского боезда в Коми пострадали 20 человек - власти

20:50 26.06.2024 (обновлено: 21:09 26.06.2024)
 
© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры / Перейти в фотобанкВ Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Около 20 пассажиров поезда Воркута – Новороссийск пострадали при сходе вагонов с рельсов, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили власти Воркуты.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.
"Из 200 человек (примерно) около 20 пострадавших, из них трое тяжелых", – сообщает администрация Воркуты в своем Telegram-канале со ссылкой на данные с места происшествия мэра Инты Владимира Киселева.
По информации главы Республики Коми Владимира Уйбы, сформированы бригады медработников из числа сотрудников ЦРБ Инты. Они сейчас будут отправлены до места инцидента.
"Опытные специалисты будут оказывать первую помощь пострадавшим: обезболивание, остановка кровотечения и прочее. На месте будут приниматься решения о госпитализации в Интинскую ЦРБ тех, кому требуется стационарная помощь", - написал глава республики в своем ТГ-канале.
В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
20:40
Крушение пассажирского поезда в Коми - что известно к этому часу
 
Российские железные дороги (РЖД)ПроисшествияНовостиРеспублика КомиПоезд
 
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Заголовок открываемого материала
21:11Как в Крыму ликвидируют несанкционированные свалки мусора
20:50При крушении пассажирского боезда в Коми пострадали 20 человек - власти
20:40Крушение пассажирского поезда в Коми - что известно к этому часу
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19:48Крымский мост закрыт
19:47Воздушная тревога в Севастополе
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