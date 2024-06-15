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Белгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены люди - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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Белгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены люди
Белгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены люди - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Белгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены люди
Трое мирных жителей Белгородской и Курской областей пострадали из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили губернаторы регионов. РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T12:52
2024-06-15T12:52
белгородская область
курская область
алексей смирнов
вячеслав гладков
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей Белгородской и Курской областей пострадали из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили губернаторы регионов.В Белгородской области очередной атаке ВСУ подвергся Шебекинский городской округ.Мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу. Второй мужчина с осколочными ранениями спины и кисти после оказанной медицинской помощи в Шебекинской ЦРБ переводится бригадой скорой в городскую больницу №2 города Белгорода. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В поселке также повреждена линия электропередачи – на одной из улиц отсутствует электроэнергия, рассказал губернатор.В городе Шебекино после атаки дрона-камикадзе обошлось без пострадавших, в результате взрыва рядом с частным домовладением осколками посечен легковой автомобиль и остекление в гараже. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется, написал Гладков.В Курской области украинский беспилотник атаковал село Сергеевка Глушковского района.Накануне под завалами разрушенного ударом ВСУ подъезда в пятиэтажном доме в Шебекино погибли пять человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Подъезд многоэтажки в Белгороде обрушился из-за прямого попадания снарядаРазрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – ГладковРостовская область атакована украинскими беспилотниками самолетного типа
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгородская область, курская область, алексей смирнов, вячеслав гладков, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Белгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены люди

Три человека ранены в результате атаки украинских дронов на Белгородскую и Курскую области

12:52 15.06.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей Белгородской и Курской областей пострадали из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили губернаторы регионов.
В Белгородской области очередной атаке ВСУ подвергся Шебекинский городской округ.

"В поселке Красное в результате атаки дрона-камикадзе на припаркованный легковой автомобиль пострадали два мирных жителя, которые находились рядом", – написал в своем ТГ-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу. Второй мужчина с осколочными ранениями спины и кисти после оказанной медицинской помощи в Шебекинской ЦРБ переводится бригадой скорой в городскую больницу №2 города Белгорода. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В поселке также повреждена линия электропередачи – на одной из улиц отсутствует электроэнергия, рассказал губернатор.
В городе Шебекино после атаки дрона-камикадзе обошлось без пострадавших, в результате взрыва рядом с частным домовладением осколками посечен легковой автомобиль и остекление в гараже. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется, написал Гладков.
В Курской области украинский беспилотник атаковал село Сергеевка Глушковского района.
"Ранения получил местный житель. Ему оказана первая медицинская помощь. В одном домовладении повреждены окна и забор. Осколками посечены 3 автомобиля. Один из них полностью сгорел", – написал в своем ТГ-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Накануне под завалами разрушенного ударом ВСУ подъезда в пятиэтажном доме в Шебекино погибли пять человек.
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Белгородская областьКурская областьАлексей СмирновВячеслав ГладковНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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