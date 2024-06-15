https://crimea.ria.ru/20240615/belgorodskaya-i-kurskaya-oblasti-atakovany-dronami-vsu--raneny-lyudi-1138133283.html

Белгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены люди

Белгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены люди - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Белгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены люди

Трое мирных жителей Белгородской и Курской областей пострадали из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили губернаторы регионов. РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T12:52

2024-06-15T12:52

2024-06-15T12:52

белгородская область

курская область

алексей смирнов

вячеслав гладков

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей Белгородской и Курской областей пострадали из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили губернаторы регионов.В Белгородской области очередной атаке ВСУ подвергся Шебекинский городской округ.Мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу. Второй мужчина с осколочными ранениями спины и кисти после оказанной медицинской помощи в Шебекинской ЦРБ переводится бригадой скорой в городскую больницу №2 города Белгорода. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В поселке также повреждена линия электропередачи – на одной из улиц отсутствует электроэнергия, рассказал губернатор.В городе Шебекино после атаки дрона-камикадзе обошлось без пострадавших, в результате взрыва рядом с частным домовладением осколками посечен легковой автомобиль и остекление в гараже. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется, написал Гладков.В Курской области украинский беспилотник атаковал село Сергеевка Глушковского района.Накануне под завалами разрушенного ударом ВСУ подъезда в пятиэтажном доме в Шебекино погибли пять человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Подъезд многоэтажки в Белгороде обрушился из-за прямого попадания снарядаРазрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – ГладковРостовская область атакована украинскими беспилотниками самолетного типа

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курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, курская область, алексей смирнов, вячеслав гладков, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)