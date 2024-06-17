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Подросток нашел у отца гранатомет и выстрелил – пострадали трое детей
Подросток нашел у отца гранатомет и выстрелил – пострадали трое детей - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Подросток нашел у отца гранатомет и выстрелил – пострадали трое детей
В Мариуполе подросток нашел у отца гранатомет и выстрелил – в результате пострадали трое детей. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T13:03
2024-06-17T13:03
2024-06-17T13:09
мариуполь
денис пушилин
происшествия
новости
скорая помощь
дети
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Мариуполе подросток нашел у отца гранатомет и выстрелил – в результате пострадали трое детей. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Детям оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает, подчеркнул глава ДНР. По данному инциденту проводятся следственные действия.Три женщины погибли в Донецке при атаке украинских боевиков в среду. Еще шесть человек были ранены, среди них – четыре спасателя МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре специалиста МЧС России попали под обстрел в ДонецкеПод Белгородом после атаки дрона-камикадзе сгорел дом – есть раненыйЖенщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУ
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РИА Новости Крым
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мариуполь, денис пушилин, происшествия, новости, скорая помощь, дети, оружие
Подросток нашел у отца гранатомет и выстрелил – пострадали трое детей
Трое детей пострадали в результате выстрела из гранатомета в Мариуполе
13:03 17.06.2024 (обновлено: 13:09 17.06.2024)