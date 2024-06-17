https://crimea.ria.ru/20240617/podrostok-nashel-u-ottsa-granatomet-i-vystrelil--postradali-troe-detey-1138167102.html

Подросток нашел у отца гранатомет и выстрелил – пострадали трое детей

Подросток нашел у отца гранатомет и выстрелил – пострадали трое детей - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Подросток нашел у отца гранатомет и выстрелил – пострадали трое детей

В Мариуполе подросток нашел у отца гранатомет и выстрелил – в результате пострадали трое детей. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T13:03

2024-06-17T13:03

2024-06-17T13:09

мариуполь

денис пушилин

происшествия

новости

скорая помощь

дети

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Мариуполе подросток нашел у отца гранатомет и выстрелил – в результате пострадали трое детей. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Детям оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает, подчеркнул глава ДНР. По данному инциденту проводятся следственные действия.Три женщины погибли в Донецке при атаке украинских боевиков в среду. Еще шесть человек были ранены, среди них – четыре спасателя МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре специалиста МЧС России попали под обстрел в ДонецкеПод Белгородом после атаки дрона-камикадзе сгорел дом – есть раненыйЖенщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУ

мариуполь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мариуполь, денис пушилин, происшествия, новости, скорая помощь, дети, оружие