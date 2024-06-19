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Дрон-камикадзе атаковал машину в Харьковской области: есть погибший - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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Дрон-камикадзе атаковал машину в Харьковской области: есть погибший
Дрон-камикадзе атаковал машину в Харьковской области: есть погибший - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Дрон-камикадзе атаковал машину в Харьковской области: есть погибший
Один человек погиб и еще один ранен при атаке украинского дрона-камикадзе по легковому автомобилю в Харьковской области. Об этом сообщает Управление внутренних... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T10:10
2024-06-19T11:21
харьковская область
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один ранен при атаке украинского дрона-камикадзе по легковому автомобилю в Харьковской области. Об этом сообщает Управление внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области.Отмечается, что машина была атакована в среду на участке трассы P-79 между селом Богдановское и Таволжанка Купянского района Харьковской области. Люди ехали в свой дом в селе Таволжанка.Отмечается, что в результате обстрела один человек погиб, еще один получил множественные осколочные ранения. По факту атаки возбуждено два уголовных дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны, а также о геноциде.Накануне при беспилотной атаке ВСУ на гражданский автомобиль пострадали два жителя Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены людиРостовская область атакована украинскими беспилотниками самолетного типаДрон-камикадзе атаковал администрацию Грайворона: ранен сотрудник
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РИА Новости Крым
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харьковская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Дрон-камикадзе атаковал машину в Харьковской области: есть погибший

Мирный житель погиб при ударе дроном-камикадзе по автомобилю в Харьковской области

10:10 19.06.2024 (обновлено: 11:21 19.06.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ запускает беспилотник
Солдат ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один ранен при атаке украинского дрона-камикадзе по легковому автомобилю в Харьковской области. Об этом сообщает Управление внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области.
Отмечается, что машина была атакована в среду на участке трассы P-79 между селом Богдановское и Таволжанка Купянского района Харьковской области. Люди ехали в свой дом в селе Таволжанка.
"В результате удара беспилотника, было уничтожено транспортное средство ВАЗ-2121 "Нива". По предварительным данным, в транспорте находились два мирных жителя, которые являются вынужденными переселенцами из Харьковской области, временно проживающие в городе Валуйки Белгородской области", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела один человек погиб, еще один получил множественные осколочные ранения.
По факту атаки возбуждено два уголовных дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны, а также о геноциде.
Накануне при беспилотной атаке ВСУ на гражданский автомобиль пострадали два жителя Белгородской области.
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Харьковская областьПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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