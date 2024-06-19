https://crimea.ria.ru/20240619/dron-kamikadze-atakoval-mashinu-v-kharkovskoy-oblasti-est-pogibshiy-1138207110.html

Дрон-камикадзе атаковал машину в Харьковской области: есть погибший

Дрон-камикадзе атаковал машину в Харьковской области: есть погибший - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Дрон-камикадзе атаковал машину в Харьковской области: есть погибший

Один человек погиб и еще один ранен при атаке украинского дрона-камикадзе по легковому автомобилю в Харьковской области. Об этом сообщает Управление внутренних... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T10:10

2024-06-19T10:10

2024-06-19T11:21

харьковская область

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один ранен при атаке украинского дрона-камикадзе по легковому автомобилю в Харьковской области. Об этом сообщает Управление внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области.Отмечается, что машина была атакована в среду на участке трассы P-79 между селом Богдановское и Таволжанка Купянского района Харьковской области. Люди ехали в свой дом в селе Таволжанка.Отмечается, что в результате обстрела один человек погиб, еще один получил множественные осколочные ранения. По факту атаки возбуждено два уголовных дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны, а также о геноциде.Накануне при беспилотной атаке ВСУ на гражданский автомобиль пострадали два жителя Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская и Курская области атакованы дронами ВСУ – ранены людиРостовская область атакована украинскими беспилотниками самолетного типаДрон-камикадзе атаковал администрацию Грайворона: ранен сотрудник

харьковская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьковская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости