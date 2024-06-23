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4 региона России атакованы ночью дронами ВСУ – данные Минобороны РФ
4 региона России атакованы ночью дронами ВСУ – данные Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 23.06.2024
4 региона России атакованы ночью дронами ВСУ – данные Минобороны РФ
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 33 украинских беспилотника над четырьмя областями РФ, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T08:28
2024-06-23T08:28
2024-06-23T08:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 33 украинских беспилотника над четырьмя областями РФ, сообщило Минобороны России.Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: 28 БПЛА над территорией Брянской области, два – над территорией Смоленской области, два – над территорией Липецкой области, один – над территорией Тульской области.Накануне ночью пять дронов ВСУ были сбиты над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины - цели пораженыРоссийские военные уничтожили 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛАКолоссальные потери ВСУ - за сутки уничтожены еще 1835 боевиков
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, пво, брянская область, смоленская область, липецкая область, тульская область
4 региона России атакованы ночью дронами ВСУ – данные Минобороны РФ
ПВО сбила 33 украинских дрона над четырьмя регионами РФ
08:28 23.06.2024 (обновлено: 08:32 23.06.2024)