https://crimea.ria.ru/20240623/4-regiona-rossii-atakovany-nochyu-dronami-vsu--dannye-minoborony-rf-1138299112.html

4 региона России атакованы ночью дронами ВСУ – данные Минобороны РФ

4 региона России атакованы ночью дронами ВСУ – данные Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 23.06.2024

4 региона России атакованы ночью дронами ВСУ – данные Минобороны РФ

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 33 украинских беспилотника над четырьмя областями РФ, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T08:28

2024-06-23T08:28

2024-06-23T08:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 33 украинских беспилотника над четырьмя областями РФ, сообщило Минобороны России.Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: 28 БПЛА над территорией Брянской области, два – над территорией Смоленской области, два – над территорией Липецкой области, один – над территорией Тульской области.Накануне ночью пять дронов ВСУ были сбиты над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины - цели пораженыРоссийские военные уничтожили 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛАКолоссальные потери ВСУ - за сутки уничтожены еще 1835 боевиков

брянская область

смоленская область

липецкая область

тульская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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министерство обороны рф, новости, пво, брянская область, смоленская область, липецкая область, тульская область