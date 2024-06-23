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4 региона России атакованы ночью дронами ВСУ – данные Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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4 региона России атакованы ночью дронами ВСУ – данные Минобороны РФ
4 региона России атакованы ночью дронами ВСУ – данные Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 23.06.2024
4 региона России атакованы ночью дронами ВСУ – данные Минобороны РФ
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 33 украинских беспилотника над четырьмя областями РФ, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T08:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 33 украинских беспилотника над четырьмя областями РФ, сообщило Минобороны России.Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: 28 БПЛА над территорией Брянской области, два – над территорией Смоленской области, два – над территорией Липецкой области, один – над территорией Тульской области.Накануне ночью пять дронов ВСУ были сбиты над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины - цели пораженыРоссийские военные уничтожили 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛАКолоссальные потери ВСУ - за сутки уничтожены еще 1835 боевиков
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министерство обороны рф, новости, пво, брянская область, смоленская область, липецкая область, тульская область
4 региона России атакованы ночью дронами ВСУ – данные Минобороны РФ

ПВО сбила 33 украинских дрона над четырьмя регионами РФ

08:28 23.06.2024 (обновлено: 08:32 23.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 33 украинских беспилотника над четырьмя областями РФ, сообщило Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: 28 БПЛА над территорией Брянской области, два – над территорией Смоленской области, два – над территорией Липецкой области, один – над территорией Тульской области.
Накануне ночью пять дронов ВСУ были сбиты над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем.
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