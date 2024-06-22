https://crimea.ria.ru/20240622/kolossalnye-poteri-vsu---za-sutki-unichtozheny-esche-1835-boevikov-1138291849.html

Колоссальные потери ВСУ - за сутки уничтожены еще 1835 боевиков

Колоссальные потери ВСУ - за сутки уничтожены еще 1835 боевиков - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Колоссальные потери ВСУ - за сутки уничтожены еще 1835 боевиков

Российские военные за сутки уничтожили 1835 украинских боевиков, а также вооружения и боевую технику противника, в том числе американского, британского и... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T14:31

2024-06-22T14:31

2024-06-22T14:31

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили 1835 украинских боевиков, а также вооружения и боевую технику противника, в том числе американского, британского и канадского производства, сообщает в субботу Минобороны России.На северном направлении потери противника составили до 220 военнослужащих, 10 пикапов, американская гаубица М777, орудие Д-20 и гаубица Д-30.На западном фронте заняты более выгодные рубежи, отражены две контратаки, ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу Д-30, полевой склад боеприпасов.На юге улучшено положение по переднему краю, уничтожены до 590 украинских боевиков, два пикапа, гаубицы М777 и Д-30, американское орудие М119, полевой склад боеприпасов.На центральном участке также улучшено тактическое положение. Отражены семь контратак. Противник потерял до 425 военнослужащих, гаубицу М777, "Мста-Б" и Д-30, орудие М119.На восточной линии ВС РФ заняли более выгодные рубежи. Потери ВСУ - свыше 140 военнослужащих, канадская боевая бронированная машина Senator, четыре автомобиля, британская гаубица FH-70, американская - М198 и станция РЭБ "Буковель-AD".Подразделения группировки войск "Днепр"уничтожили до 90 боевиков ВСУ, танк, четыре пикапа, гаубицу М777, орудия Д-20 и М119. Также за сутки уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", станция радиоэлектронной разведки "Пластун" и вражеский полевой склад боеприпасов.Всего за минувшую неделю в зоне СВО ликвидированы более 14 тысяч украинских боевиков, сообщали накануне в Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Минус две тысячи боевиков за сутки: потери ВСУ растутНанесен групповой удар по объектам ВПК Украины - цели пораженыПотери ВСУ растут: украинские войска лишились 1900 боевиков за сутки

https://crimea.ria.ru/20240622/vsu-udarili-po-donetsku-raketami-m26---pogibli-tri-mirnykh-zhitelya-1138291306.html

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2024

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