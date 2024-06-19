https://crimea.ria.ru/20240619/poteri-vsu-rastut-ukrainskie-voyska-lishilis-1900-boevikov-za-sutki-1138213837.html

Потери ВСУ растут: украинские войска лишились 1900 боевиков за сутки

Потери ВСУ растут: украинские войска лишились 1900 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Потери ВСУ растут: украинские войска лишились 1900 боевиков за сутки

Российские войска за минувшие сутки в зоне специальной военной операции улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений, потери ВСУ... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T13:52

2024-06-19T13:52

2024-06-19T13:52

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки в зоне специальной военной операции улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений, потери ВСУ составили около 1900 военнослужащих и более 60 единиц военной техники и вооружений. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Волчанска, Старицы и Липцев Харьковской области.Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-20, гаубицы Д-30 и L-119. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ.Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям украинских войск в районах Петропавловки, Синьковки Харьковской области, Стельмаховки и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики. Кроме того, военнослужащие ВС РФ за сутки отразили две контратаки.Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, гаубицы М777 "Мста-Б", Д-20, Д-30 и L-119, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Миньковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Карловка ДНР.Потери противника составили до 560 военнослужащих, бронетранспортер М113, боевая бронированная машина Humvee и пять пикапов. Кроме того, в ходе контрабатрейной борьбы поражены: две гаубицы М777, гаубицы М198, "Мста-Б", L-119 два орудия Д-20, две гаубицы Д-30, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав". Также уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.Военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах Новгородского, Евгеновки, Уманского, Воздвиженки, Камышевки и Торецка ДНР, а также отразили пять контратак.Потери противника составили до 355 боевиков, шесть автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", гаубица Д-30, орудие М119 и машина РСЗО "Град".Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также разгромили противника в районах Павловки, Шевченко, Владимировки ДНР и Марфополя Запорожской области.ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab и гаубицу FH-70. Также российские войска уничтожили два полевых склада с боеприпасами ВСУ.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям врага в районах Каменского Запорожской области и Днепровского Херсонской области. Потери ВСУ на этом направлении составили до 110 военнослужащих, бронетранспортер М113, четыре автомобиля, самоходка Krab, гаубица М777 и Д-30, орудие Д-20.Читайте также на РИА Новости Крым:10 провальных контратак: ВСУ за стуки потеряли более 1800 боевиковВС РФ уничтожили склад с западным оружиемВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиков

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