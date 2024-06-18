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10 провальных контратак: ВСУ за стуки потеряли более 1800 боевиков
10 провальных контратак: ВСУ за стуки потеряли более 1800 боевиков - РИА Новости Крым, 18.06.2024
10 провальных контратак: ВСУ за стуки потеряли более 1800 боевиков
России в зоне спецоперации успешно отразили 10 контратак противника, который потерял за сутки порядка 1840 военнослужащих, а также военную технику, в том числе... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T14:31
2024-06-18T14:31
2024-06-18T14:31
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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне спецоперации успешно отразили 10 контратак противника, который потерял за сутки порядка 1840 военнослужащих, а также военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, российские военные уничтожили вражескую технику, среди которой 105-мм орудие М119 производства США.Четыре контратаки отражены подразделениями группировки войск "Центр", бойцы которой в течение прошедших суток улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 355 военнослужащих и военную технику, в том числе две боевые бронированные машины MaxxPro и два 105-мм орудия М119 производства США.Две контратаки были отражены подразделениями группировки войск "Север". Потери противника составили до 130 боевиков, две боевые бронированные машины, включая БТР Stryker и 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Восток". Ликвидированы до 155 боевиков, а также 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 80 военнослужащих. В числе пораженной военной техники 105-мм орудие М119 производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ уничтожили склад с западным оружиемРоссийские войска наступают: суточные потери ВСУ превысили 1700 солдатВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиков
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, инфографика
10 провальных контратак: ВСУ за стуки потеряли более 1800 боевиков
ВСУ за сутки в зоне спецоперации потеряли 1840 боевиков
СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне спецоперации успешно отразили 10 контратак противника, который потерял за сутки порядка 1840 военнослужащих, а также военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские военные уничтожили вражескую технику, среди которой 105-мм орудие М119 производства США.
Четыре контратаки отражены подразделениями группировки войск "Центр", бойцы которой в течение прошедших суток улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 355 военнослужащих и военную технику, в том числе две боевые бронированные машины MaxxPro и два 105-мм орудия М119 производства США.
Две контратаки были отражены подразделениями группировки войск "Север". Потери противника составили до 130 боевиков, две боевые бронированные машины, включая БТР Stryker и 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 665 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе БТР М113 производства США, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - сообщают в Минобороны РФ.
Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Восток". Ликвидированы до 155 боевиков, а также 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 80 военнослужащих. В числе пораженной военной техники 105-мм орудие М119 производства США.
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