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10 провальных контратак: ВСУ за стуки потеряли более 1800 боевиков

10 провальных контратак: ВСУ за стуки потеряли более 1800 боевиков - РИА Новости Крым, 18.06.2024

10 провальных контратак: ВСУ за стуки потеряли более 1800 боевиков

России в зоне спецоперации успешно отразили 10 контратак противника, который потерял за сутки порядка 1840 военнослужащих, а также военную технику, в том числе... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T14:31

2024-06-18T14:31

2024-06-18T14:31

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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне спецоперации успешно отразили 10 контратак противника, который потерял за сутки порядка 1840 военнослужащих, а также военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, российские военные уничтожили вражескую технику, среди которой 105-мм орудие М119 производства США.Четыре контратаки отражены подразделениями группировки войск "Центр", бойцы которой в течение прошедших суток улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 355 военнослужащих и военную технику, в том числе две боевые бронированные машины MaxxPro и два 105-мм орудия М119 производства США.Две контратаки были отражены подразделениями группировки войск "Север". Потери противника составили до 130 боевиков, две боевые бронированные машины, включая БТР Stryker и 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Восток". Ликвидированы до 155 боевиков, а также 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 80 военнослужащих. В числе пораженной военной техники 105-мм орудие М119 производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ уничтожили склад с западным оружиемРоссийские войска наступают: суточные потери ВСУ превысили 1700 солдатВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиков

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