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10 провальных контратак: ВСУ за стуки потеряли более 1800 боевиков - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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10 провальных контратак: ВСУ за стуки потеряли более 1800 боевиков
10 провальных контратак: ВСУ за стуки потеряли более 1800 боевиков - РИА Новости Крым, 18.06.2024
10 провальных контратак: ВСУ за стуки потеряли более 1800 боевиков
России в зоне спецоперации успешно отразили 10 контратак противника, который потерял за сутки порядка 1840 военнослужащих, а также военную технику, в том числе... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T14:31
2024-06-18T14:31
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне спецоперации успешно отразили 10 контратак противника, который потерял за сутки порядка 1840 военнослужащих, а также военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, российские военные уничтожили вражескую технику, среди которой 105-мм орудие М119 производства США.Четыре контратаки отражены подразделениями группировки войск "Центр", бойцы которой в течение прошедших суток улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 355 военнослужащих и военную технику, в том числе две боевые бронированные машины MaxxPro и два 105-мм орудия М119 производства США.Две контратаки были отражены подразделениями группировки войск "Север". Потери противника составили до 130 боевиков, две боевые бронированные машины, включая БТР Stryker и 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Восток". Ликвидированы до 155 боевиков, а также 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 80 военнослужащих. В числе пораженной военной техники 105-мм орудие М119 производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ уничтожили склад с западным оружиемРоссийские войска наступают: суточные потери ВСУ превысили 1700 солдатВСУ за неделю потеряли почти 13 тысяч боевиков
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, инфографика
10 провальных контратак: ВСУ за стуки потеряли более 1800 боевиков

ВСУ за сутки в зоне спецоперации потеряли 1840 боевиков

14:31 18.06.2024
 
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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне спецоперации успешно отразили 10 контратак противника, который потерял за сутки порядка 1840 военнослужащих, а также военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России из зоны СВО за 18 июня 2024Сводка Минобороны России из зоны СВО за 18 июня 2024
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ. Противник потерял до 455 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские военные уничтожили вражескую технику, среди которой 105-мм орудие М119 производства США.
Четыре контратаки отражены подразделениями группировки войск "Центр", бойцы которой в течение прошедших суток улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 355 военнослужащих и военную технику, в том числе две боевые бронированные машины MaxxPro и два 105-мм орудия М119 производства США.
Две контратаки были отражены подразделениями группировки войск "Север". Потери противника составили до 130 боевиков, две боевые бронированные машины, включая БТР Stryker и 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 665 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе БТР М113 производства США, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ", - сообщают в Минобороны РФ.
Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Восток". Ликвидированы до 155 боевиков, а также 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 80 военнослужащих. В числе пораженной военной техники 105-мм орудие М119 производства США.
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