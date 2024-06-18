https://crimea.ria.ru/20240618/vs-rf-unichtozhili-sklad-s-zapadnym-oruzhiem-1138191923.html

ВС РФ уничтожили склад с западным оружием

ВС РФ уничтожили склад с западным оружием - РИА Новости Крым, 18.06.2024

ВС РФ уничтожили склад с западным оружием

Военнослужащие российской армии уничтожили склад ВСУ с западным оружием. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T13:55

2024-06-18T13:55

2024-06-18T13:55

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

вооруженные силы россии

новости

армия и флот

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135771415_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_7a0618e90b5feac770076046c6911dfe.jpg

СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Военнослужащие российской армии уничтожили склад ВСУ с западным оружием. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Уничтожены также цех производства ударных БПЛА и скопления живой силы и техники противника в 124-х районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продвигается по всему фронту и громит врага: сводка за суткиБелоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войскАрмия России освободила Загорное в Запорожской области

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии, новости, армия и флот, украина, россия