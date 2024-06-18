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ВС РФ уничтожили склад с западным оружием
ВС РФ уничтожили склад с западным оружием - РИА Новости Крым, 18.06.2024
ВС РФ уничтожили склад с западным оружием
Военнослужащие российской армии уничтожили склад ВСУ с западным оружием. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T13:55
2024-06-18T13:55
2024-06-18T13:55
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СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Военнослужащие российской армии уничтожили склад ВСУ с западным оружием. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Уничтожены также цех производства ударных БПЛА и скопления живой силы и техники противника в 124-х районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продвигается по всему фронту и громит врага: сводка за суткиБелоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войскАрмия России освободила Загорное в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии, новости, армия и флот, украина, россия
ВС РФ уничтожили склад с западным оружием
Склад ВСУ с западным оружием уничтожен российской армией