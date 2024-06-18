Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ уничтожили склад с западным оружием - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240618/vs-rf-unichtozhili-sklad-s-zapadnym-oruzhiem-1138191923.html
ВС РФ уничтожили склад с западным оружием
ВС РФ уничтожили склад с западным оружием - РИА Новости Крым, 18.06.2024
ВС РФ уничтожили склад с западным оружием
Военнослужащие российской армии уничтожили склад ВСУ с западным оружием. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T13:55
2024-06-18T13:55
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
вооруженные силы россии
новости
армия и флот
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135771415_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_7a0618e90b5feac770076046c6911dfe.jpg
СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Военнослужащие российской армии уничтожили склад ВСУ с западным оружием. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Уничтожены также цех производства ударных БПЛА и скопления живой силы и техники противника в 124-х районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продвигается по всему фронту и громит врага: сводка за суткиБелоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войскАрмия России освободила Загорное в Запорожской области
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135771415_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_ee1df1630e0781c2d5631ca5e9d713f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии, новости, армия и флот, украина, россия
ВС РФ уничтожили склад с западным оружием

Склад ВСУ с западным оружием уничтожен российской армией

13:55 18.06.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона
Боевая работа артдивизиона - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Военнослужащие российской армии уничтожили склад ВСУ с западным оружием. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Уничтожен склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с которого осуществлялась разгрузка и распределение вооружения и военной техники, поставленных киевскому режиму странами Запада", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации военного ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Уничтожены также цех производства ударных БПЛА и скопления живой силы и техники противника в 124-х районах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России продвигается по всему фронту и громит врага: сводка за сутки
Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск
Армия России освободила Загорное в Запорожской области
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОВооруженные силы РоссииНовостиАрмия и флотУкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Продажа билетов на поезда в Крым остановлена - перевозчик назвал причину
14:3110 провальных контратак: ВСУ за стуки потеряли более 1800 боевиков
14:21Тепленькая пошла: фонтан воды высотой в 12 этажей забил в Петербурге
14:10Заявление ВМС Украины о Крымском мосте: почему Киев сменил риторику
13:55ВС РФ уничтожили склад с западным оружием
13:50В Перевальном начали строительство нового ЖК
13:30Кого коснется повышение налоговой нагрузки в России
13:07Путин назвал приоритет России на XXI век
12:58Температура моря у берегов Крыма – инфографика
12:53Трое крымчан обвиняются в организации подпольных казино в 7 городах Крыма
12:47Это как хлестать загнанную лошадь – эксперт о вреде энергетиков для детей
12:35Дмитрию Киселеву вручили орден
12:27Вам пришла посылка из-за границы: новая схема мошенничества
12:13У пенсионера в Керчи нашли взрывчатые вещества
12:04Хотела снять тарзанку: в Гаспре сотрудники МЧС спасли ребенка с дерева
11:55Температура воды в Черном море - данные по городам Крыма
11:20Стрельба в Феодосии – что происходит в городе
11:11Стратегическое партнерство России с КНДР – Путин подписал договор
10:58Жуткая авария на трассе М5 "Урал" - восемь погибших и 13 пострадавших
10:37Три человека задержаны по делу о ботулизме в Москве
Лента новостейМолния