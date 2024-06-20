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Минус две тысячи боевиков за сутки: потери ВСУ растут - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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Минус две тысячи боевиков за сутки: потери ВСУ растут
Минус две тысячи боевиков за сутки: потери ВСУ растут - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Минус две тысячи боевиков за сутки: потери ВСУ растут
Армия России за минувшие сутки в зоне специальной военной операции улучшила положение и заняла более выгодные рубежи на ряде направлений. Потери ВСУ составили... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T14:59
2024-06-20T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки в зоне специальной военной операции улучшила положение и заняла более выгодные рубежи на ряде направлений. Потери ВСУ составили 2165 боевиков, отражены восемь вражеских контратак, сожжены семь складов боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.На северной линии фронта российские войска продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ."Потери противника составили до 290 военнослужащих, три автомобиля, пусковая установка РСЗО М142 HIMARS производства США, 155 мм гаубица Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, две 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - рассказали в Минобороны.На западном направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи, а также нанесли украинским боевикам поражение возле Невского ЛНР, Синьковки Харьковской области и Григоровки ДНР. Отражены две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады противника."ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 105-мм орудие М119 производства США и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - говорится в сводке.Также сожжены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.Подразделения "Южной" группировки войск также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике врага неподалеку от Константиновки, Часова Яра и Кураховки Донецкой Народной Республики.Кроме того, российские бойцы отразили контратаку подразделений 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Кроме того, уничтожена станция РЭБ и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка и Новоселовка Первая ДНР. Отразили пять контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ."Потери противника составили до 380 военнослужащих, боевая бронированная машина МаххPrо производства США, шесть автомобилей, 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30 и 105-мм гаубица М119 производства США", - перечислили в оборонном ведомстве.На восточной линии фронта российские военные заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, возле Великой Новоселки, Урожайного ДНР, а также возле Гуляй Поля в Запорожской области.На этом направлении ликвидировано до 140 украинских боевиков, сожжены, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США.Подразделения группировки войск "Днепр" разбили подразделения боевиков возле сел Жеребянка и Нестерянка Запорожской области, а также Ивановка Херсонской области.Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, два автомобиля. Кроме того, уничтожены 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм гаубица Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.Также по объектам энергетики Украины нанесен групповой удар высокоточным оружием, сообщили в Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем РоссииПотери ВСУ растут: украинские войска лишились 1900 боевиков за суткиМоскалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС России
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Минус две тысячи боевиков за сутки: потери ВСУ растут

Российские войска уничтожили 2165 боевиков ВСУ и семь складов боеприпасов за сутки

14:59 20.06.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки в зоне специальной военной операции улучшила положение и заняла более выгодные рубежи на ряде направлений. Потери ВСУ составили 2165 боевиков, отражены восемь вражеских контратак, сожжены семь складов боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 20 июня 2024Сводка Минобороны из зоны СВО за 20 июня 2024
На северной линии фронта российские войска продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.
"Потери противника составили до 290 военнослужащих, три автомобиля, пусковая установка РСЗО М142 HIMARS производства США, 155 мм гаубица Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, две 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - рассказали в Минобороны.
На западном направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи, а также нанесли украинским боевикам поражение возле Невского ЛНР, Синьковки Харьковской области и Григоровки ДНР. Отражены две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады противника.
"ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 105-мм орудие М119 производства США и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - говорится в сводке.
Также сожжены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Подразделения "Южной" группировки войск также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике врага неподалеку от Константиновки, Часова Яра и Кураховки Донецкой Народной Республики.
Кроме того, российские бойцы отразили контратаку подразделений 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
"Противник потерял более 785 военнослужащих, пять боевых бронированных машин в том числе два БТР М113 производства США, 17 автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, три 152-мм гаубицы Д-20, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании и пусковую установку 128-мм РСЗО RAK SA-12 производства Хорватии", - сказано в тексте.
Кроме того, уничтожена станция РЭБ и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка и Новоселовка Первая ДНР. Отразили пять контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ.
"Потери противника составили до 380 военнослужащих, боевая бронированная машина МаххPrо производства США, шесть автомобилей, 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30 и 105-мм гаубица М119 производства США", - перечислили в оборонном ведомстве.
На восточной линии фронта российские военные заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, возле Великой Новоселки, Урожайного ДНР, а также возле Гуляй Поля в Запорожской области.
На этом направлении ликвидировано до 140 украинских боевиков, сожжены, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США.
Подразделения группировки войск "Днепр" разбили подразделения боевиков возле сел Жеребянка и Нестерянка Запорожской области, а также Ивановка Херсонской области.
Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, два автомобиля. Кроме того, уничтожены 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм гаубица Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.
Также по объектам энергетики Украины нанесен групповой удар высокоточным оружием, сообщили в Минобороны России.
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