https://crimea.ria.ru/20240622/nanesen-gruppovoy-udar-po-obektam-vpk-ukrainy---tseli-porazheny-1138291466.html

Нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины - цели поражены

Нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины - цели поражены - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины - цели поражены

Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики и ВПК, складам боеприпасов и авиационных средств поражения на Украине, сообщает в субботу... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T14:01

2024-06-22T14:01

2024-06-22T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики и ВПК, складам боеприпасов и авиационных средств поражения на Украине, сообщает в субботу Минобороны России.Также групповые удары нанесены по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. Как уточнили в Минобороны, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.Накануне ВС РФ нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и оборонного комплекса Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по объектам энергетики УкраиныГромкая ночь на Украине: повреждены ТЭЦ и критическая инфраструктура19 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm Shadow

https://crimea.ria.ru/20240622/vsu-udarili-po-donetsku-raketami-m26---pogibli-tri-mirnykh-zhitelya-1138291306.html

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