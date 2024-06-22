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Нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины - цели поражены
Нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины - цели поражены - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины - цели поражены
Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики и ВПК, складам боеприпасов и авиационных средств поражения на Украине, сообщает в субботу... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T14:01
2024-06-22T14:01
2024-06-22T14:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар по объектам энергетики и ВПК, складам боеприпасов и авиационных средств поражения на Украине, сообщает в субботу Минобороны России.Также групповые удары нанесены по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. Как уточнили в Минобороны, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.Накануне ВС РФ нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и оборонного комплекса Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по объектам энергетики УкраиныГромкая ночь на Украине: повреждены ТЭЦ и критическая инфраструктура19 групповых ударов: поражена энергетика Украины и арсеналы Storm Shadow
https://crimea.ria.ru/20240622/vsu-udarili-po-donetsku-raketami-m26---pogibli-tri-mirnykh-zhitelya-1138291306.html
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина
Нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины - цели поражены
Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики на Украине