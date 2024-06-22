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Российские военные уничтожили 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛА
Российские военные уничтожили 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛА - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Российские военные уничтожили 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛА
Вооруженные Силы Российской Федерации уничтожили 48 вражеских беспилотников и склады хранения безэкипажных катеров и дронов, сообщает в субботу Минобороны... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T14:20
2024-06-22T14:20
2024-06-22T14:20
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации уничтожили 48 вражеских беспилотников и склады хранения безэкипажных катеров и дронов, сообщает в субботу Минобороны России.Кроме того, российские военные летчики, операторы БПЛА, ракетчики и артиллеристы уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и дронов самолетного типа, нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 26236 беспилотных летательных аппаратов, 531 зенитный ракетный комплекс, 16399 танков и других боевых бронированных машин, 1346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10745 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22779 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Работает ПВО: сбиты 74 украинских дрона и больше 20 HIMARS15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем РоссииРабота ПВО: сбит еще один украинский вертолет Ми-8
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости сво, новости, потери всу
Российские военные уничтожили 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛА
Минобороны: ВС РФ уничтожили 48 дронов ВСУ и склады хранения безэкипажных катеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации уничтожили 48 вражеских беспилотников и склады хранения безэкипажных катеров и дронов, сообщает в субботу Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS производства США", - сказано в сводке российского оборонного ведомства в субботу.
Кроме того, российские военные летчики, операторы БПЛА, ракетчики и артиллеристы уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и дронов самолетного типа, нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 26236 беспилотных летательных аппаратов, 531 зенитный ракетный комплекс, 16399 танков и других боевых бронированных машин, 1346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10745 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22779 единиц специальной военной автомобильной техники.
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