Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛА - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240622/rossiyskie-voennye-unichtozhili-48-dronov-vsu-i-sklady-khraneniya-bpla-1138291683.html
Российские военные уничтожили 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛА
Российские военные уничтожили 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛА - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Российские военные уничтожили 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛА
Вооруженные Силы Российской Федерации уничтожили 48 вражеских беспилотников и склады хранения безэкипажных катеров и дронов, сообщает в субботу Минобороны... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T14:20
2024-06-22T14:20
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
новости сво
новости
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138192465_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8105451a3e02d80545db9991016c4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации уничтожили 48 вражеских беспилотников и склады хранения безэкипажных катеров и дронов, сообщает в субботу Минобороны России.Кроме того, российские военные летчики, операторы БПЛА, ракетчики и артиллеристы уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и дронов самолетного типа, нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 26236 беспилотных летательных аппаратов, 531 зенитный ракетный комплекс, 16399 танков и других боевых бронированных машин, 1346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10745 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22779 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Работает ПВО: сбиты 74 украинских дрона и больше 20 HIMARS15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем РоссииРабота ПВО: сбит еще один украинский вертолет Ми-8
https://crimea.ria.ru/20240622/nanesen-gruppovoy-udar-po-obektam-vpk-ukrainy---tseli-porazheny-1138291466.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138192465_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11a7f8f8f2e2d66af831a698a540f05a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости сво, новости, потери всу
Российские военные уничтожили 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛА

Минобороны: ВС РФ уничтожили 48 дронов ВСУ и склады хранения безэкипажных катеров

14:20 22.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации уничтожили 48 вражеских беспилотников и склады хранения безэкипажных катеров и дронов, сообщает в субботу Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS производства США", - сказано в сводке российского оборонного ведомства в субботу.
Кроме того, российские военные летчики, операторы БПЛА, ракетчики и артиллеристы уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и дронов самолетного типа, нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 26236 беспилотных летательных аппаратов, 531 зенитный ракетный комплекс, 16399 танков и других боевых бронированных машин, 1346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10745 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22779 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Работает ПВО: сбиты 74 украинских дрона и больше 20 HIMARS
15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем России
Работа ПВО: сбит еще один украинский вертолет Ми-8
Ракета Калибр - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
14:01
Нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины - цели поражены
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотНовости СВОНовостиПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01Налоговые льготы для Крыма и приграничья - Путин подписал закон
15:23Пушилин вручил Охлобыстину орден Дружбы
15:05День начала войны: как нацисты бомбили Севастополь - инфографика
14:56Новая атака дронов - ранен еще один житель Белгородской области
14:31Колоссальные потери ВСУ - за сутки уничтожены еще 1835 боевиков
14:20Российские военные уничтожили 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛА
14:01Нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины - цели поражены
13:45ВСУ ударили по Донецку ракетами М26 - погибли три мирных жителя
13:31В Севастополе водителя автобуса наказали за небезопасную перевозку детей
13:19Мирный житель погиб в Белгородской области после удара ВСУ - Гладков
12:57В Москве прощаются с погибшим военкором Никитой Цицаги
12:31Атака на ЗАЭС - нарушена работа подстанции "Радуга"
12:22Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
12:05В Аджимушкае и на Эльтигене зажгли свечи памяти
11:41День памяти и скорби - в Симферополе зажгли Свечи памяти
11:17Житель белгородского хутора пострадал при атаке дронов-камикадзе
10:51Трехдневное штормовое - жителей Крыма предупредили об опасности
10:35Украинский нацист Гунько причастен к убийствам не менее 500 граждан СССР
10:21Запад давно хотел убрать из учебников в РФ героизм народа СССР - Патрушев
10:01Не отдадим высот: в Крыму почтили память погибших в Великой Отечественной
Лента новостейМолния