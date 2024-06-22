https://crimea.ria.ru/20240622/rossiyskie-voennye-unichtozhili-48-dronov-vsu-i-sklady-khraneniya-bpla-1138291683.html

Российские военные уничтожили 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛА

Российские военные уничтожили 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛА - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Российские военные уничтожили 48 дронов ВСУ и склады хранения БПЛА

Вооруженные Силы Российской Федерации уничтожили 48 вражеских беспилотников и склады хранения безэкипажных катеров и дронов, сообщает в субботу Минобороны... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T14:20

2024-06-22T14:20

2024-06-22T14:20

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации уничтожили 48 вражеских беспилотников и склады хранения безэкипажных катеров и дронов, сообщает в субботу Минобороны России.Кроме того, российские военные летчики, операторы БПЛА, ракетчики и артиллеристы уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и дронов самолетного типа, нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 26236 беспилотных летательных аппаратов, 531 зенитный ракетный комплекс, 16399 танков и других боевых бронированных машин, 1346 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10745 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22779 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Работает ПВО: сбиты 74 украинских дрона и больше 20 HIMARS15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем РоссииРабота ПВО: сбит еще один украинский вертолет Ми-8

https://crimea.ria.ru/20240622/nanesen-gruppovoy-udar-po-obektam-vpk-ukrainy---tseli-porazheny-1138291466.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости сво, новости, потери всу